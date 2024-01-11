Как избавиться от накопления вещей на кухне: модный лайфхак

Поддерживать порядок на кухне едва ли не труднее всего. Предметы и поверхности здесь постоянно находятся в использовании – мы переставляем тарелки и чашки, достаем разные инструменты, используем массу мелочей, которые нередко разбрасываем прямо на столешнице. И все это создает ощущение хаоса, ведь часто остается на виду.

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Совет, как стильно обуздать этот беспорядок, дала TikTok блогерка Джули Далум. Она делится со своими подписчиками маленькими ухищрениями по дизайну интерьера, в частности о том, как поддерживать стильный вид дома.

По словам Джули, быстро навести порядок на кухне поможет небольшая декоративная коробка с крышкой. В нее можно складывать мелкие предметы, как пакетики, маленькие гаджеты или провода, записки с рецептами и т.д.

Как только вы заметите что-то такое на поверхности, сразу складывайте его в коробку. А раз или два в неделю разбирайте ее содержимое. Возвращайте нужные вещи на свои места, ненужные или использованные – выбрасывайте. Так вы сможете выделить отдельное время для управления подобными мелочами и делать это осмысленно, а на столешнице при этом не будет накапливаться масса хлама. К тому же такая коробка облегчает уборку – ее достаточно будет просто поднять один раз, чтобы протереть столешницу, а не перебирать массу вещей в разных местах.

Такую коробку можно подбирать под стиль интерьера и выбирать между массой материалов – она может быть деревянной, металлической, однотонной или цветной, декорированной или простой. А если вы не можете найти нужный вам цвет, то ее можно покрыть краской или украсить самостоятельно, чтобы она идеально вписывалась в вашу кухню.

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