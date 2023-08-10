Убирают только на праздники: какое место на кухне самое грязное

Столешницы, мойка, плита – все эти поверхности на кухне мы убираем достаточно регулярно. Но есть места, куда даже самые большие фанаты чистоты заглядывают только на праздники. И это кухонные шкафы.

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OBOZREVATEL рассказывает, как быстро навести порядок в этой скрытой от глаз зоне. И как поддерживать ее в чистоте.

Где чаще всего накапливается грязь

Естественно, наиболее загрязненной частью кухонных шкафов остается их верхняя поверхность. Она находится выше уровня глаз и там, кроме жира и следов пара, налипает немало пыли. Фасады тоже очищают не так часто. Между тем, на них появляются следы от рук. Особенно эта проблема заметна на глянцевых поверхностях.

Чем чистить кухонные шкафы

Поскольку эта мебель контактирует с посудой и продуктами, следует выбирать экологические и нетоксичные средства. Бытовая химия промышленного производства здесь не подходит, ведь вы никогда не можете быть уверены в ее составе. Лучше отдать предпочтение пищевой соде и уксусу. С помощью абразивного порошка соды можно снимать загрязнения и очищать пятна, а для ежедневного ухода хорошо подойдет раствор уксуса с водой в пропорции 1:1. Его можно использовать как спрей. Это средство хорошо растворит жир и очистит поверхности кухонных шкафов снаружи и внутри.

Лайфхак против отпечатков пальцев

Если даже уксусный спрей не помогает убрать отпечатки пальцев с фасадов шкафчиков на кухне, на помощь может прийти обычная картофелина. Возьмите небольшой корнеплод, отмойте его от земли и отрежьте ломтик с края. Срезом протрите загрязненное место, оставьте сок действовать на несколько минут, а затем сотрите остатки бумажным полотенцем. По мере использования можно срезать новые и новые ломтики – так вы используете картофелину бережно и очистите достаточно значительную площадь.

Как предотвратить оседание грязи

Полностью побороть оседание грязи на кухонных шкафчиках невозможно, однако можно значительно упростить процесс ухода за ними. Накройте верхнюю часть, которая находится выше уровня глаз, листом бумаги, например, старой газетой. В таком случае вам останется просто время от времени аккуратно менять накрытие, а потребность протирать поверхность тщательно при этом отпадет. И не забывайте использовать вытяжку во время приготовления пищи – она значительно снизит количество брызг и пятен.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько кухонных полотенец нужно использовать одновременно, чтобы поддерживать чистоту на кухне.

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