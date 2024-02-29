'Убийца' плесени: простой продукт поможет отчистить стиральную машинку внутри

Плесень может появиться практически где угодно в доме. Но одно из самых любимых ее мест – это уплотнитель дверцы стиральной машины, а также ее механизм, просто там она менее заметна.

Значит ли это, что для очистки придется разбирать весь прибор? Отнюдь. Как выяснил OBOZ.UA, чтобы очистить машину от плесени, эксперты рекомендуют использовать обычный уксус.

Причем они рекомендуют это средство даже тем, кто привык очищать стиральный механизм с помощью хлорного отбеливателя. Все дело в том, что отбеливатель работает только поверхностно. Он убивает часть спор плесени и отбеливает следы от нее. Уксус способен глубоко очищать механизмы от микроорганизмов.

Некоторые изготовители техники предупреждают, что использование уксуса может привести к повреждению стиральной машины, но это справедливо только в случаях, когда кислота из уксуса остается несмытой на поверхности в течение длительного времени – нескольких дней и даже недель. Если тщательно прополоскать вещество, никаких последствий быть не должно.

Чтобы удалить плесень с уплотнителя дверцы стиральной машины, смешайте в равных частях теплую воду и чистый белый уксус, затем нанесите с помощью губки эту смесь на уплотнитель. Оставьте ее действовать на 15 минут, затем сотрите все загрязнения и хорошо промойте обработанную поверхность.

Для чистки внутренних частей машины налейте в отсек для стирального средства две чашки белого уксуса и запустите длинный цикл стирки при максимальной температуре. Белья в барабане при этом быть не должно.

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