Смесители в ванной будут как новые: безопасный спрей из двух компонентов поможет сотворить чудо

Предупредить появление известкового налета не может никакое средство. Соли кальция и магния, содержащиеся в составе жесткой водопроводной воды, оседают на поверхностях в виде белых отложений.

Вместо химических средств следует попробовать экологичный и доступный вариант. Какой простой ингредиент поможет отчистить смесители из нержавейки до блеска, рассказало издание House Digest.

"Секретное средство"

Белый уксус – универсальный ингредиент, который пригодится при уборке. Его природная кислотность быстро растворяет стойкие пятна, жир и минеральные отложения, не повреждая поверхность. Уксус очистит все: от известкового налета на смесителях до пригоревшей пищи на плите.

Этот натуральный моющий ингредиент гарантирует, что вы очистите смесители правильно, сохраняя целостность нержавеющей стали. Уксус нетоксичный и безопасный для здоровья и окружающей среды. Приятный бонус – кислотная жидкость уничтожает грибковые споры и некоторые бактерии, включая сальмонеллы и кишечные палочки.

В отличие от химических очистителей уксус не оставляет вредных остатков или испарений и качественно дезинфицирует поверхности.

Пошаговая инструкция

Смешайте уксус и воду в пульверизаторе. Соотношение должно быть 1:1. Обильно нанесите раствор, обеспечив равномерное покрытие. Этот шаг готовит поверхность для очистки и помогает ослабить грязь и остатки пятен. Осторожно протрите поверхность, сосредотачиваясь на участках с устойчивыми пятнами или известковыми отложениями. Используйте мягкую ткань, чтобы избежать царапин и обеспечить идеальный блеск.

Для дополнительного блеска протрите чистую и сухую ткань из микрофибры, которая поглотит остатки влаги и не оставит ворсинок и полос.

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