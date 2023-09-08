Уберите подальше от других растений: какие ягоды притягивают на огороде вредителей

Ягоды – любимое лакомство не только людей. В ягодных кустах любят жить также насекомые. Растения создают комфортабельный для этих созданий микроклимат, а сами плоды становятся для них желанной пищей.

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Некоторые из этих насекомых являются настоящими огородными вредителями, поэтому опытные дачники рекомендуют высаживать многие ягоды подальше от основного огорода. Так вы снизите риск заражения участка. OBOZREVATEL собрал список ягодных растений, которые лучше держать подальше от овощей.

Малина

На этих кустах любят селиться тли, проволочники, клещи и вредные бабочки – совки и медведки. Нередко они размножаются на малине так сильно, что убивают самое растение и сильно заражают соседние. Поэтому об этой ягоде нужно заботиться особенно тщательно.

Смородина

На кустах как черной, так и красной смородины может появиться немало разных вредных насекомых, являющихся общими вредителями с массой других культур. Это и паутинный клещ, и ягодный пилильщик, и листовая огневка, и тли, и почечная моль, и щитовка. А еще эти ягоды по вкусу птицам.

Ежевика

Большие сочные ягоды и листья этого растения по вкусу ежевичным клещам, майским жукам, малиновым жукам, бронзовке мохнатой, стеблевым мухам и паутинному клещу. Особенно часто ежевика перезаражается с малиной, поэтому эти растения лучше сажать на максимальном расстоянии друг от друга.

Виноград

Кроме того, что виноград нуждается в особых условиях выращивания – опоре и большом количестве солнца, его лучше держать отдельно от остального огорода из-за его привлекательности для вредителей. На него могут нападать листовертки, сосущие вредители, цикадки, трипсы, клещи, пластинчатоусые, совки, пядуны, длинноносики и коричневый мраморный клоп.

Для борьбы с насекомыми эксперты советуют регулярно проверять состояние ягодных кустов. При наличии малейших признаков заражения нужно немедленно принимать меры по защите растений – обрабатывать их химикатами или домашними средствами, удалять вредных насекомых механически. В таком случае вы спасете не только сами ягоды, но и остальные урожаи.

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