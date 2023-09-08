Не только известь: чем можно побелить деревья и защитить их от вредителей

В сентябре нужно начинать белить деревья, чтоб оградить их от вредителей и заболеваний. Кора принимает на себя неблагоприятную смену погоды, нашествие грызунов и колебания температур.

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Поэтому побелка деревьев – важная процедура, которую хозяева должны регулярно проводить весной и осенью. OBOZREVATEL нашел действенные средства, которые помогут надежно защитить ствол.

Люди чаще всего используют гашеную известь для обработки деревьев. Оно борется с микробами и предотвращает появление солнечных ожогов. Но известь быстро смывается после дождя, поэтому для осенней побелки она не подходит.

Но усилить эффект извести можно с помощью клея. Смешайте 1,5 кг извести с половиной ведра воды и добавьте 50 г казеинового клея.

Мел

Мел не навредит молодым деревьям и защитит от нежелательных болезней. Для раствора вам понадобится 3 килограмма мела и 10 литров воды. Просейте мел через сито и тщательно размешайте в воде, должна получиться жидкая паста. Чтобы смесь быстро не смылась после сильных осадков, добавьте 100 г казеинового клея.

Белая глина

Сильная сторона глины – это то, что она влагостойкая и хорошо защищает деревья от дождей и морозов. Обычно глину добавляют к раствору с мелом. Для этого смешайте 2,5 кг мела, 400 г глины и 8 л воды.

Навоз

Смесь из гноя подходит для раненых деревьев, которым необходимы питательные вещества. Вам понадобится 2,5 килограмма гашеной извести, килограмм глины, 300 грамм медного купороса, 2 килограмма свежего навоза и 8 литров воды. Все тщательно перемешайте и смесь готова к использованию.

Акриловая краска

Это самый простой способ побелить деревья. Добавлять ничего не нужно, просто нанесите краску на ствол и всё. Она держится даже при постоянных дождях и имеет питательные вещества.

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