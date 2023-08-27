Уберет весь жир и грязь: самый простой способ отмыть духовку

Частое использование духового шкафа приводит к появлению жира и грязи в нем. Даже некоторые химические средства не могут справиться с этим.

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Блоггерша под ником Yagmur опубликовала видео в социальной сети TikTok, где показывает, как быстро очистить духовку. Для этого ей понадобился лимон и горячая вода.

"Это просто спасло мне жизнь, настоящий лайфхак для чистки духовки. Я также буду чистить таким образом фритюрницу и микроволновку", – рассказывает она.

Сначала нужно разогреть духовой шкаф до 200 градусов, затем в металлическую миску налить горячую воду и нарезать ломтиками один лимон.

Необходимо поставить в духовку миску на 20 минут. Благодаря водяному пару грязь исчезает, а лимон избавляет от неприятных запахов.

После этого извлеките емкость и выключите духовку, дождитесь пока она остынет и чистой тряпкой, смоченной в жидкости с лимоном, протрите духовку внутри.

Подписчики блоггерши были в восторге и оставили свои комментарии: "О, замечательная идея! Я делал что-то подобное в своей микроволновке. Надо попробовать", "Попробуйте добавить в эту смесь корицу! Духовка и ваша квартира будут пахнуть удивительно", – написали они.

Еще одна блоггерша под ником mama_mila опубликовала видео в TikTok, где показала свой способ борьбы с грязью на кухне. Женщина уверяет, что смесь из уксуса, воды и лимонного сока устранит пятна от жира и сделает кухню блестящей. Раствором можно мыть не только духовку или плиту, но и протирать шкафы, раковины и стулья.

Блоггерша смешивает пол стакана тепловой воды с двумя столовыми ложками уксуса и лимонного сока.

"Всегда проводите пробный тест, поскольку эта кислотная смесь может подходить не для всех поверхностей", – предупредила она.

Подписчики оставили свои отзывы под видео.

"Мой дом всегда кажется чище, когда я смотрю ваши видео", "Я делаю это уже много лет", "Разве уксус недостаточно кислый, чтобы не добавлять лимон? Я считаю, что лимон оставляет липкий осадок", – поделились своими мыслями зрители.

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