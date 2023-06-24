Как избавиться от неприятного запаха от мусорника на кухне: летние лайфхаки

Летние месяцы радуют приятной погодой и общением на открытом воздухе. Но жара также может вызвать определенные бытовые проблемы, как неприятный запах от мусорного ведра.

Видео дня

Остатки пищи портятся быстрее и тем самым портят атмосферу на кухне. Издание Ideal Home поделилось несколькими лайфхаками, как избавиться от неприятного запаха и не дать ему появиться снова.

Чаще выносите мусор

Повышение температуры означает, что любые пищевые отходы будут портиться гораздо быстрее. Поэтому частоту опорожнения ведра нужно увеличить. Если есть возможность, приобретите маленькие мешки для отходов и опорожняйте ведро каждый день. Через день – тоже вполне приемлемая регулярность. Так вы, кроме прочего, не дадите появиться дома плодовым мушкам.

Используйте палочки-диффузоры

Если вы ароматизируете свой дом с помощью диффузора, не спешите выбрасывать использованные палочки. Их можно класть в мусорный пакет, чтобы уменьшить неприятный запах от него.

Добавьте несколько капель эфирного масла

Для тех, кто не пользуется диффузорами, тоже есть свой ароматный лайфак. И это эфирное масло. Нанесите несколько капель любимого на бумажное полотенце и положите его на дно мусорного ведра. Кстати, масла таких растений, как мята, лемонграсс и лаванда предотвратят появление мух – они не выносят эти запахи.

Не забывайте о соде

Пищевая сода хорошо впитывает посторонние запахи и влагу. Насыпьте немного средства на дно ведра и она сделает свое дело. К тому же ее тоже можно ароматизировать эфирными маслами.

Используйте освежитель для туалета

Полоску освежителя можно приклеить не только под ободок унитаза. Так же хорошо он сработает, если применить его в мусорном ведре.

Замораживайте пищевые отходы

Это самый экологичный способ из всех. Чтобы не выбрасывать остатки продуктов, замораживайте все блюда, которые не доели. Так вы сможете использовать остатки, когда у вас не будет времени, чтобы приготовить что-нибудь свежее. Также можно выносить на помойку замороженные отходы – пока они не оттают, запаха от них не будет никакого.

Купите фильтр для запаха

В современных контейнерах для отходов часто можно увидеть особое отделение не всегда понятного предназначения. Это выемка для фильтра запаха . Приобретите его и периодически меняйте, чтобы иметь более свежую атмосферу на кухне.

Мойте мусорное ведро

Чтобы на дне ведра не собиралась жидкость, которая сама по себе может давать неприятный запах, раз в неделю промывайте ведро, используя мягкий раствор жидкости для мытья посуды в теплой воде. После этого его можно протереть другим раствором – с ароматизированным чистящим средством. Останется только просушить ведро и застелить новым пакетом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро и легко почистить кухонные жалюзи, в том числе от плесени и жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.