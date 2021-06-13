У украинцев начнут забирать бумажные паспорта: когда и зачем

У украинцев планируют забирать бумажные паспорта, которыми сейчас пользуется большинство граждан. Менять их будут на ID-карту, которую с 2016 года обязательно получают только по достижению 14 лет. Однако, некоторые могут избежать добровольно-принудительного обмена. Соответствующий правительственный законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Нардеп из профильного комитета от "Слуги народа" Игорь Фрис рассказал OBOZREVATEL, почему решили заменить бумажные паспорта на пластиковые. Последними, по данным Государственной миграционной службы, в настоящее время пользуются только 6 млн украинцев.

Причины замены паспортов:

технические трудности

"Нет паспортов-книжечек, их не будет, их не будут выпускать. Есть только остатки. По данным Государственной миграционной службы, оборудование, которое выпускает их, вывели из эксплуатации год или полтора назад", – сказал нардеп.

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борьба с рейдерством на временно оккупированных территориях

"Огромное количество паспортов остались на оккупированных территориях, используются полным ходом с подделкой. И огромное количество прав на недвижимое имущество при смене на корпоративные права на недвижимость по таким паспортам были рейдерским способом захвачены. Невозможно проверить подлинность такого документа по данным Единого демографического реестра", – сказал Фрис.

В общем законопроектом решили перевести граждан на е-паспорта несколькими способами. У украинцев будут забирать паспорт в виде книжечки:

по достижении 25 лет

после достижения 45 лет.

То есть тогда, когда граждане обязаны вклеивать в паспорт свои новые фотографии. Когда украинцы будут сдавать для процедуры документы в виде книги, им будут возвращать уже пластиковые паспорта.

Также рассматривается вариант с тем, чтобы признать бумажные паспорта недействительными в следующих случаях:

изменения фамилии, имени или отчества, даты и места рождения;

обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодности из-за заполнения всех страниц;

внесение сведений, не предусмотренных законодательством;

потеря документа;

После принятия закона бессрочно пользоваться бумажными паспортами смогут те украинцы, которым уже исполнилось 45 лет и у которых вклеены все необходимые фотографии. Но если такой гражданин захочет изменить семейное положение, фамилию, место жительства или потеряет паспорт, то в итоге он все равно получит ID-карту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рада приняла законопроект, которым электронный паспорт в приложении "Дія" приравняли к обычному. Уже с 23 августа все организации и учреждения должны будут принимать такой документ от граждан в случае необходимости обработки/подтверждения их персональных данных.