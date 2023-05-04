У каких кошек самые красивые глаза: фото поражающих пород

Трудно найти человека, которого оставила бы равнодушной кошачья грация и непосредственность. Каждая порода имеет свои характерные особенности, но если вы выбираете любимца, который мгновенно покорит всех вокруг симпатичной внешностью, эксперты советуют обратить внимание кошек с красивыми глазами.

Видео дня

Да, есть и такой рейтинг. Издание Тhat Сuddly Сat назвало породы кошек, способных очаровать глубоким и магическим взглядом.

Девон-рекс

Миниатюрные девон-рексы имеют ряд характерных особенностей: большие уши, высокие скулы, волнистую шерсть, изящную шею и невероятно большие красивые глаза. Девон-рексы чем-то напоминают эльфов. Кстати, вьющаяся шерсть совершенно не вызывает аллергии. Необычная внешность сочетается с ласковым поведением. Девон-рексы очень нежны и послушны, они быстро привязываются к хозяевам.

Шотландская вислоухая

Отсутствие ушек и большие выразительные глаза янтарного цвета – характерная особенность шотландских кошек. Это дружелюбная, активная и игривая порода. "Шотландцы" любят проводить время с детьми и быть в центре внимания.

Персидская кошка

Персидскую кошку можно узнать по невероятно длинному меху и маленькому носику. А еще у них очень выразительные красивые глаза. Это очень ленивая и привередливая порода, которая ищет уюта и покоя.

Рогамофин

Рагамафины имеют большие глаза голубого или светло-зеленого цвета. Они ласковы, активны и сообразительны. Кошки этой породы бывают разных цветов, но их объединяет один характерный признак – длинная шелковистая шерсть.

Бурманская кошка (бурма)

Бурмы имеют большие голубые или коричневые глаза, круглую мордочку, небольшие уши и короткую мягкую шерсть. Это одна из самых популярных пород в мире. Они очень энергичны, поэтому нуждаются в физических нагрузках и прогулках на свежем воздухе.

Сингапурская кошка

Большие глаза сингапурской кошки подчеркивает ее миниатюрное телосложение. Черный ободок вокруг глаз словно делает их еще больше. Это самая маленькая порода домашних кошек. "Сингапурцы" любят активные игры и имеют своенравный, но добрый характер.

Тонкинская кошка

Тонкинскую кошку вывели в результате скрещения бирманской и сиамской пород. Характерная особенность – большие голубые глаза. Это элегантные коты со послушным нравом, которые станут отличными компаньонами.

Абиссинская кошка

Стройные, изящные, элегантные и грациозные кошки этой породы поражают своей аристократической внешностью. Они имеют большие глаза миндалевидной формы и заостренные ушки. "Изюминку" добавляет изящное телосложение с длинными ногами и округлыми лапами.

Сфинкс

Сфинксы замыкают рейтинг кошек с красивыми глазами. Часто сфинксов выбирают люди, имеющие аллергию на шерсть. Но, по словам специалистов, сфинксов нельзя назвать гипоаллергенной породой, ведь гистамины содержатся в их слюне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах кошек, которые не боятся воды.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber чтобы быть в курсе последних событий.