Тяжелый рюкзак может вызвать сколиоз у школьников? Факты, о которых нужно знать родителям

Собирая ребенка в школу, родители пытаются подобрать удобный рюкзак, чтобы он не привел к проблемам со спиной. Школьники каждый день носят много учебников и тетрадей и портфель должен помочь им удобно и комфортно себя чувствовать.

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Издание PubMed опубликовало исследование ученых, показывающее, как вес рюкзака влияет на спину детей. Большинство считает, что ранец может привести к деформации позвоночника.

Ученые снизили вес школьного портфеля у детей из начальной школы и часть из них стала меньше жаловаться на боли в спине, а остальные дети не заметили разницу.

Американская академия педиатрии уверяет, что вес рюкзака не должен превышать 20% веса ребенка. Лямки должны быть широкими и отрегулированными так, чтобы дно портфеля не опускалось ниже талии.

Это позволит избежать ненужного напряжения мышц шеи и спины, из-за чего дети могут испытывать боль.

Среди школьников очень распространенная болезнь сколиоз – это S или C подобной формы искривления позвоночника, это может привести к серьезным осложнениям со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Но, по словам ученых, портфель не может вызвать это заболевание.

Основной фактор ухудшения осанки – это длительное сиденье на занятиях, либо за компьютером или смартфоном.

Наоборот лучше носить рюкзак, а не сумку, чтобы избежать сколиоза. Потому что сумка нагружает только одну часть тела, что приводит к искривлению.

Также нужно делать зарядку, чтобы размять мышцы после длительного сиденья.

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