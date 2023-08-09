Тяжелый рюкзак может вызвать сколиоз у школьников? Факты, о которых нужно знать родителям
Собирая ребенка в школу, родители пытаются подобрать удобный рюкзак, чтобы он не привел к проблемам со спиной. Школьники каждый день носят много учебников и тетрадей и портфель должен помочь им удобно и комфортно себя чувствовать.
Издание PubMed опубликовало исследование ученых, показывающее, как вес рюкзака влияет на спину детей. Большинство считает, что ранец может привести к деформации позвоночника.
Ученые снизили вес школьного портфеля у детей из начальной школы и часть из них стала меньше жаловаться на боли в спине, а остальные дети не заметили разницу.
Американская академия педиатрии уверяет, что вес рюкзака не должен превышать 20% веса ребенка. Лямки должны быть широкими и отрегулированными так, чтобы дно портфеля не опускалось ниже талии.
Это позволит избежать ненужного напряжения мышц шеи и спины, из-за чего дети могут испытывать боль.
Среди школьников очень распространенная болезнь сколиоз – это S или C подобной формы искривления позвоночника, это может привести к серьезным осложнениям со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Но, по словам ученых, портфель не может вызвать это заболевание.
Основной фактор ухудшения осанки – это длительное сиденье на занятиях, либо за компьютером или смартфоном.
Наоборот лучше носить рюкзак, а не сумку, чтобы избежать сколиоза. Потому что сумка нагружает только одну часть тела, что приводит к искривлению.
Также нужно делать зарядку, чтобы размять мышцы после длительного сиденья.
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