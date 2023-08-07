Почему вредно постоянно втягивать живот: ученые дали неожиданное объяснение

Мышцы живота принимают участие почти в каждом движении тела, поддерживают баланс и защищают позвоночник. Ученые доказали, что постоянно втягивать живот очень вредно, лишнее напряжение может привести к серьезным проблемам.

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Есть четыре основные причины развития "синдрома песочных часов": это состояние означает изменения в структуре брюшной стенки, если их не лечить – будут страдать внутренние органы. Почему не следует постоянно втягивать живот, рассказало издание Science Alert.

Первая причина обусловлена определенными врожденными заболеваниями (гастрошизис или омфалоцеле). В результате болезней образуется мышечный дисбаланс.

Плохая осанка – еще одна причина. Позвоночник отклоняется от своего нормального S-образного изгиба, что приводит к нарушению функционирования мышц брюшного пресса. Из-за проблем с желудком, печенью или желчным пузырем начинается боль в животе, что также заставляет сознательно или непроизвольно сокращать мышцы.

Ученые предлагают интересную аналогию: представьте, что живот – это тюбик с зубной пастой, а сжатие посередине создает давление сверху и снизу. Втягивание мышц уменьшает количество пространства, доступного для размещения органов брюшной полости. Это влияет и на процесс дыхания, поскольку диафрагма не может опуститься в нужное ей положение. А давление в нижней части приводит к чрезмерной нагрузке на мышцы тазового дна.

Брюшная полость уменьшается в объеме и одновременно с этим увеличивается сила, давящая на суставы позвоночника и таза.

Ныне существует ограниченное количество исследований относительно влияния синдрома песочных часов на дыхательную способность, однако ученые доказали, что чрезмерное втягивание живота является причиной уменьшения общей емкости легких на 27-40%. Неизвестно, приводит ли это к долгосрочным изменениям дыхательной способности, но в краткосрочной перспективе вы будете быстрее чувствовать усталость из-за уменьшения поступления кислорода в кровь.

Постоянное втягивание живота создает нагрузку на тазовое дно, приводя к нарушениям работы мочевого пузыря, матки и прямой кишки.

Но ученые успокаивают: синдром песочных часов является обратимым состоянием. Определенные упражнения помогут избавиться от мышечного дисбаланса. Полезным будет даже обычный пилатес.

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