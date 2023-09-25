Туалет всегда будет благоухать: простой метод спасет тех, кто не терпит лишние 'ароматы'

Неприятный запах в туалете – явление не удивительное, но избавиться от него хочется как можно скорее. В ход, кроме регулярной уборки, идет масса трюков. И еще один появился в TikTok.

Блогерка Натали Хайд (@natalienuernberger), которая дает советы по домашнему хозяйству, поделилась своим лайфхаком на этот случай. Чтобы освежить запах в туалете перед приходом гостей, она использует одно простое средство.

Чтобы заставить гостей чувствовать себя комфортно, она расставляет ароматические свечи по всему дому. А в бачок унитаза отдельно добавляет небольшое количество кондиционера для стирки.

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Добавлять нужно небольшое количество – всего пару столовых ложек. Средство смешается с водой и после каждого смыва будет распространять в туалете аромат свежевыстиранного белья. Такого лайфхака хватит на несколько смываний.

Многие пользователи похвалили метод, поделившись, что он действительно прекрасно освежает туалетную комнату, хоть и на короткое время. Некоторые пошли еще дальше и посоветовали добавлять несколько капель кондиционера в бытовой осушиватель воздуха. Тогда аромат будет стоять дольше и распространяться на большую площадь.

Но один комментатор предостерег от использования большого количества средства в унитазе. По его словам, кондиционер может начать оседать на деталях механизма сливного бачка, и они со временем слипнутся. В лучшем случае после этого им понадобится промывка, в худшем – ремонт, а то и замена.

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