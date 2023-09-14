Как сделать, чтобы дома всегда пахло свежестью: самые простые приемы

Приятный аромат – это один из важных факторов, делающий наш дом привлекательным и уютным. Ароматы из кухни или ванной могут испортить атмосферу, поэтому хозяева пытаются освежить дом с помощью спреев или аромасвечей.

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Однако можно избавиться от неприятных запахов самостоятельно, сделав раствор из натуральных ингредиентов. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Эфирные масла

Мусорник – это один из самых больших источников резкого аромата в доме. Необходимо регулярно выносить мусор и чистить ведро. Но бывают ситуации, что неприятный запах все равно ощущается. Чтобы от него избавиться, используйте эфирные масла.

Выберите любимый запах, нанесите несколько капель на ватный диск и поместите его на дно ведра, а сверху застелите мусорный мешок.

Раствор из уксуса и лимона

Если ваша посуда из нержавеющей стали стала тусклой и потеряла блеск, то это легко можно исправить. Для этого смешайте уксус, лимонный сок и моющее средство в соотношении один к одному. Нанесите смесь на посуду и тщательно протрите губкой. Это не только удалит пятна и вернет блеск, но и оставит приятный аромат лимона.

Раствор из уксуса и эфирных масел

Хозяйки проводят влажную уборку один-два раза в неделю. Можно сделать ароматный раствор, который не только вычистит пол, но и наполнит приятным ароматом дом.

Наберите пол ведра теплой воды и добавьте несколько капель моющего средства, любимые эфирные масла и столовую ложку уксуса. Все перемещайте и протрите все поверхности. Выбирайте такие ароматы, как лимон, мята или апельсин, чтобы наполнить дом свежестью.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как самостоятельно выбрать фирменный аромат для дома, чтобы создать уютную атмосферу.

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