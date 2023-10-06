Цветы зацветут уже в декабре: лайфхак, который 'обманет' луковицы

Чего нам больше всего не хватает зимой? Тепла, солнечного света, живой зелени и, конечно, цветов. Поэтому мы в зимние месяцы начинаем почаще покупать себе букеты. Но с помощью нескольких уловок можно устроить себе настоящую клумбу из весенних цветов дома или в теплице.

Издание Express поинтересовалось у экспертов лайфхаками, позволяющими ускорить зацветание луковичных весенних цветов. Все, что нужно будет сделать, это обмануть их биологические часы. Тогда они могут порадовать цветением уже в декабре.

Для этого выкопанным луковицам нужно создать условия, приближенные к зимним, еще в октябре. Выкопав их из клумбы, корневища нужно пересадить в горшки, наполненные соответствующим грунтом, и поместить в темное и холодное помещение.

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Для выгонки подходят большинство видов цветущих луковичных растений: крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты или амариллисы. В горшки, куда будут перенесены эти растения, на треть засыпают субстрат, не содержащий торфа. Луковицу закладывают в него заостренным концом вверх. Если в один горшок высаживается несколько луковиц, важно проследить, чтобы они не касались друг друга. После этого в емкость досыпают субстрат почти до верха.

После завершения пересадки луковиц, каждый горшок нужно обильно полить и отнести в прохладное место. Это может быть сарай или гараж. Подойдет также балкон, но в таком случае растение нужно будет прикрыть от солнечного света. К примеру, накрыть горшок бумажным пакетом – он заблокирует лучи, но позволит проникать внутрь воздуху.

Время от времени проверяйте горшки и следите, чтобы земля в них оставалась увлажненной, но не мокрой. Как только вы увидите малейшие зеленые побеги на поверхности почвы, переместите горшки в тепло. Через несколько недель растение разовьется в достаточной степени и зацветет.

Луковицы, которые вы искусственно выгнали не в сезон, после периода цветения можно снова отправить на дальнейшее хранение. Просто срежьте засохшие цветы, оставив листья нетронутыми. Поместите луковицы в светлое, защищенное место, например, на подоконнике и регулярно поливайте их, пока листья не увянут естественным образом. После этого высушите луковицы и сохраните для пересадки следующей осенью.

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