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Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Алина Милсент
Жизнь
3 минуты
2,6 т.
Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Весна – насыщенная пора для садоводов. Важно позаботиться о почве, сделать подкормку и посадить кусты, которые станут настоящим украшением сада благодаря продолжительному и пышному цветению.

OBOZ.UA собрал лучшие кустарники для садового участка. Это довольно неприхотливые виды, не нуждающиеся в тщательном уходе, а некоторые из них будут радовать цветением уже начиная с ранней весны.

Форзиция

Желтые цветы форзиции являются настоящими вестниками весны. Цветет кустарник уже во второй половине марта, однако время и продолжительность цветения также зависят от вида и сорта растения. Форзиция – один из самых простых в выращивании и уходе садовых кустов.

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Сирень

Ароматная сирень имеет непродолжительный период цветения, однако ее насыщенный приятный аромат не спутать ни с чем. Садоводы часто обходят вниманием этот куст, учитывая короткое время цветения, заметную агрессивность и низкую декоративность в сезон, когда кустарник не цветет (а это большая часть года). Но селекционеры вывели сорта сирени, отличающиеся компактностью, более продолжительным цветением и разнообразием цветов.

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Дафна

Другое название этого растения – волчьи ягоды, и некоторые виды токсичны. В садах выращивают гибридные сорта дафны, которые являются наиболее зимостойкими. Цветение начинается весной и может длиться до месяца, а уже осенью на кустах появляются волчьи ягоды.

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Магнолия

Раньше магнолии в наших широтах встречались нечасто, ведь это очень теплолюбивые растения. Лучше всего в садах приживутся следующие сорта: магнолия суланжа, магнолия кобус, заостренная, лебнера, трехлепестковая. А вот магнолию звездчатую (Magnolia stellata) следует сажать осторожно – она очень страдает от морозов и медленно растет. Магнолия – выносливое растение, которое практически не болеет и любит слабокислую почву.

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Миндаль

Это еще одно теплолюбивое растение, поэтому с выбором сорта следует быть осмотрительными. Подойдут следующие виды: миндаль степной или низкий (Prunus tenella), миндаль трехлопастный (Prunus triloba), который чаще называют цветущей сливой, грузинский (Amygdalus georgica), ледебура (Prunus ledebouriana).

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Рододендроны

Садоводы советуют выбрать рододендрон даурский, имеющий нежные мелкие цветочки. Основное его преимущество – в морозостойкости. Рододендроны растут в полутени и любят кислую почву.

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Вейгела

Декоративный куст, в зависимости от сорта, произрастает от 50 см до 3-х метров. Наиболее ранние виды цветут в начале мая, покрываясь яркими розовыми, белыми или желтыми цветами. Вегейла может цвести дважды в год: весной и осенью, ближе к сентябрю. Требовательностью они не отличаются: растут и в полутени, и на солнце практически на любых почвах, нормально переносят засуху.

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Дейция

Дейцию считают одним из самых простых в выращивании кустарников. Растет она практически на любых почвах, предпочитает солнечные участки, но может развиваться и в полутени. Цветение имеет пышное, белое или розовое.

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Спиреи

Есть много видов спирей: одни цветут весной, другие – осенью. Это морозостойкие растения, цветущие исключительно белыми цветами на побегах прошлого года. В уходе спиреи неприхотливы, устойчивы к вредителям и болезням.

Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

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