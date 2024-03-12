Цветут весной: какие кусты станут настоящим украшением вашего сада

Весна – насыщенная пора для садоводов. Важно позаботиться о почве, сделать подкормку и посадить кусты, которые станут настоящим украшением сада благодаря продолжительному и пышному цветению.

OBOZ.UA собрал лучшие кустарники для садового участка. Это довольно неприхотливые виды, не нуждающиеся в тщательном уходе, а некоторые из них будут радовать цветением уже начиная с ранней весны.

Форзиция

Желтые цветы форзиции являются настоящими вестниками весны. Цветет кустарник уже во второй половине марта, однако время и продолжительность цветения также зависят от вида и сорта растения. Форзиция – один из самых простых в выращивании и уходе садовых кустов.

Сирень

Ароматная сирень имеет непродолжительный период цветения, однако ее насыщенный приятный аромат не спутать ни с чем. Садоводы часто обходят вниманием этот куст, учитывая короткое время цветения, заметную агрессивность и низкую декоративность в сезон, когда кустарник не цветет (а это большая часть года). Но селекционеры вывели сорта сирени, отличающиеся компактностью, более продолжительным цветением и разнообразием цветов.

Дафна

Другое название этого растения – волчьи ягоды, и некоторые виды токсичны. В садах выращивают гибридные сорта дафны, которые являются наиболее зимостойкими. Цветение начинается весной и может длиться до месяца, а уже осенью на кустах появляются волчьи ягоды.

Магнолия

Раньше магнолии в наших широтах встречались нечасто, ведь это очень теплолюбивые растения. Лучше всего в садах приживутся следующие сорта: магнолия суланжа, магнолия кобус, заостренная, лебнера, трехлепестковая. А вот магнолию звездчатую (Magnolia stellata) следует сажать осторожно – она очень страдает от морозов и медленно растет. Магнолия – выносливое растение, которое практически не болеет и любит слабокислую почву.

Миндаль

Это еще одно теплолюбивое растение, поэтому с выбором сорта следует быть осмотрительными. Подойдут следующие виды: миндаль степной или низкий (Prunus tenella), миндаль трехлопастный (Prunus triloba), который чаще называют цветущей сливой, грузинский (Amygdalus georgica), ледебура (Prunus ledebouriana).

Рододендроны

Садоводы советуют выбрать рододендрон даурский, имеющий нежные мелкие цветочки. Основное его преимущество – в морозостойкости. Рододендроны растут в полутени и любят кислую почву.

Вейгела

Декоративный куст, в зависимости от сорта, произрастает от 50 см до 3-х метров. Наиболее ранние виды цветут в начале мая, покрываясь яркими розовыми, белыми или желтыми цветами. Вегейла может цвести дважды в год: весной и осенью, ближе к сентябрю. Требовательностью они не отличаются: растут и в полутени, и на солнце практически на любых почвах, нормально переносят засуху.

Дейция

Дейцию считают одним из самых простых в выращивании кустарников. Растет она практически на любых почвах, предпочитает солнечные участки, но может развиваться и в полутени. Цветение имеет пышное, белое или розовое.

Спиреи

Есть много видов спирей: одни цветут весной, другие – осенью. Это морозостойкие растения, цветущие исключительно белыми цветами на побегах прошлого года. В уходе спиреи неприхотливы, устойчивы к вредителям и болезням.

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