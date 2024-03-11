Чем весной подкормить пионы, чтобы получить пышное цветение: советы

Пионы станут настоящим украшением сада. Эти изящные и яркие цветы с большими пышными бутонами довольно неприхотливы, однако из-за неправильного ухода можно испортить цветение.

Март – идеальное время, чтобы убрать клумбу, сгрести накопившийся за зиму мусор, разрыхнуть почву вокруг кустов. OBOZ.UA разбирался, как часто нужно поливать пионы и какие удобрения обеспечат пышное и продолжительное цветение.

Как часто нужно поливать пионы

Начинать полив можно как только установится сухая погода. Именно весной веточки и листья активно идут в рост, поэтому растению нужна влага, особенно в период закладки цветочных почек.

Листья пионов испаряют довольно значительное количество воды, поэтому и норму полива опытные садоводы советуют установить соответствующую – нужно 30 литров на каждое взрослое растение раз в 10 дней.

После естественных осадков обязательно следует рыхлить почву, чтобы не перекрывать доступ кислорода к корневой системе.

Какие удобрения подойдут для пионов

Прежде всего следует провести профилактическую обработку. После появления основной массы побегов желательно увлажнить почву раствором марганцовки в расчете 2 г на 10 л воды. Это нужно для уменьшения рисков поражения цветов грибками и вирусами.

Приблизительно через неделю после обработки почвы марганцовкой следует опрыскать кусты бордоской смесью, что защитит растение от серой гнили.

Есть несколько вариантов подкормок, которые обеспечат максимальное цветение:

сухой навоз (конский или коровий);

комплексное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор.

Эти компоненты следует перекопать с грунтом на глубину примерно 30 см.

Садоводы обращают внимание, что при правильной посадке и плодородной почве пионы нельзя подкармливать первые 2-3 года, однако допустимыми считают внекорневые подкормки, способствующие более быстрому разрастанию корневой системы. Лучше подкормку по листьям делать раз в декаду в утренние или вечерние часы, а первую подкормку советуют сделать после появления ростков.

Для первой подкормки нужно ведро воды и 40 г карбамида (мочевины), а для второго – ведро воды, 40 г мочевины и таблетка с микроэлементами. Для третьего внесения удобрений достаточно таблетки с микроэлементами. Также можно добавить 1 столовую ложку стирального порошка или натертого на терке хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше держался на листьях.

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