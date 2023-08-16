Цветут и осенью: что нужно сделать с розами в сентябре

Розы – это красивые цветы, которые украшают наш сад все лето. Большинство кустов начинают цвести в июне и снова могут появиться новые бутоны в августе. За цветами нужно регулярно ухаживать, потому что своевременное удаление отмерших голов гарантирует появление нового цветения.

Видео дня

Если хозяева обеспечат растению правильный уход, смогут наслаждаться их цветением и осенью. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

В начале осени не стоит обрезать кусты роз, потому что они могут еще образовывать новые бутоны. Важно осторожно обрывать лепестки на цветке, которые уже увяли и удалять все больные листья. Это нужно для того, чтобы растение не направляло свои силы и питательные вещества на испорченные листья, которые уже нельзя восстановить.

В сентябре необходимо внести удобрения. Для этого вам понадобится 50-100 граммов золы (смесь из недогоревшего угля и пепла) и перепревший навоз (это сильно разложившийся навоз, то есть однородная масса, где уже не различить ни соломы, ни опилок). Золу необходимо внести под куст, а компост можно вносить прямо в почву возле розы – по 300 граммов органики на куст.

Если ветви и листья были поражены болезнью или испорчены вредителями, то их обязательно нужно удалить. Но не используйте это для компоста, лучше сожгите, потому что это может только навредить растению.

Такой уход рекомендуется проводить после цветения в конце августа или в сентябре. Это поможет растению обогатиться питательными веществами и образовать новое цветение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения нельзя обрезать летом, чтобы не повредить их.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.