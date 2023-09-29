Три знака зодиака познают настоящую дружбу: гороскоп на 29 сентября

Ценность дружбы познается с годами. Всегда важно иметь рядом близкого человека, который поймет, поддержит и подарит радость. Иногда оказывается, что те, кого мы считали близкими друзьями, способны на измену и вероломные поступки – с такими людьми лучше сразу попрощаться.

Но бывают и обычные бытовые споры, не несущие никакой угрозы – просто у вас с другом разные точки зрения на какой-то вопрос. В таком случае стоило бы не держать в сердце обид и поскорее помириться с близким человеком – астрологи говорят, что сейчас самое время это сделать.

Телец

От природы вы верные и надежные люди. Прежде всего вы цените стабильность, поэтому обычно окружаете себя людьми, рядом с которыми вы не испытываете страха перед днем завтрашним. Вы должны быть уверены в человеке, чтобы назвать его своим другом. В то же время у вас хороший и веселый характер, поэтому вокруг вас всегда много тех, кто желает войти в ваш "избранный" круг общения.

Видео дня

Сегодня вы вспомните несколько старых знакомств. Вам захочется разложить на стол старые фотографии (или найти их в соцсетях) и поностальгировать по тем временам. Вы будете удивляться, почему некоторые друзья исчезли. Просто жизнь не стоит на месте, и со многими пути разошлись. Во время этой ностальгии вы можете вспомнить человека, который когда-то вам был очень близок. И поскольку на вас повлияет транзит полнолуния в Овне, вы захотите вернуть давнего друга в свою жизнь.

Дева

Вы общительны, искренни и даже немного наивны в вопросах, касающихся дружбы. Возможно, потому вы так часто сталкивались с фальшивой дружбой. В юности, вероятно, вы быстро сходились с людьми и имели большую компанию. Вы могли считать своим другом первого встречного знакомого в старшей школе или в университете.

С течением времени ненужные люди отсеялись. Во время полной Луны в Овне 29 сентября вы поймете, что даже если у вас только один друг, ваш лучший друг – вам невероятно повезло. Вы захотите встретиться с другом, провести с ним время за искренними разговорами. Сегодня вы и ваш друг станете еще ближе.

Стрелец

Вы легко прощаетесь с людьми, которые не оправдали ваше доверие или просто с теми, кто вам не очень нравится. Сегодня вы можете начать сожалеть, что отпустили своего любимого друга – человека, который оказывал вам поддержку и принимал вас такими, какие вы есть.

Во время полнолуния в Овне 29 сентября вы признаете не только тот факт, что вы были упрямы и горды, когда закрывали двери перед искренним другом, но и поймете, что теперь стоит извиниться. Сегодня вы извлечете большой урок.

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