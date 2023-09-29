Много работы или романтика: гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

Стрельцы будут усердно работать, об отдыхе они могут забыть. Львы окунутся в романтику.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вы можете выступить против системы, против правил и вообще переступить пределы дозволенного и стать чуть ли не революционером. Долгое время вы пытались мириться с обстоятельствами, но сегодня этот нарыв прорвется.

Телец

Сосредоточьтесь все же на рабочих вопросах, хотя пятница и будет шептать вам совсем о других направлениях, тем более что погода хорошая, разных желаний очень много, и не все они будут касаться работы. Завершите запланированное – и смело идите гулять.

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Близнецы

Какие-то новые интересные идеи вас могут побуждать забросить все ваши предыдущие увлечения или дела, которые уже не доставляют удовольствия и прибыли, и пойти туда, куда вас зовет любопытство и эмоции. Словом, вы бросаете все ради чего- то нового и привлекательного.

Рак

Дороги сегодня обещают много интересных обстоятельств, вы можете получить нужную вам информацию, улучшить настроение, познакомиться с невероятными людьми и вообще достаточно продуктивно провести этот день даже в пути.

Лев

Вопросы личной жизни сегодня особенно актуальны. Вы думаете о любви, о своих любимых, готовите какие-то сюрпризы или свидания, все ваши мысли направлены именно на вопросы отношений.

Дева

Общение с людьми сегодня будут чрезвычайно приятными, ваши собеседники будут довольно толерантными, умело будут вести дискуссию, давать вам время для высказываний, подбирать слова и меткие аргументы.

Весы

Настало время мечтать и представлять себе свой дальнейший путь. В конце концов это очень важный процесс, когда вы проект своего будущего формируете пока в своем воображении. И от того, насколько вам понравятся ваши фантазии, зависит то, захочется ли вам все это воплощать.

Скорпион

День обещает быть достаточно эмоциональным, но продуктивным. Вы будете спорить с коллегами, доказываете свою точку зрения, в чем-то убеждать. В конце концов, можете таки прийти к согласию и начать эффективно работать вместе.

Стрелец

Именно к концу недели руководство решит загрузить вас до краев и поручит немало разной сложной работы или же попросит помочь коллегам, которые не справились со своими обязанностями. Вот и будете пахать и за себя, и за других.

Козерог

Ваше поведение в последнее время было настолько праведным и правильным, что захочется пуститься вовсе тяжкие и хоть в последний день рабочей недели сделать что-то экстраординарное. Не считайтесь с правилами, будьте свободными и непредсказуемыми.

Водолей

Домашние вопросы могут полностью увлечь ваше внимание, вы должны срочно решить какие-то проблемы, касающиеся семьи, недвижимости, земли, ремонтных работ, позаботиться о значительных закупках, запасах, подготовке к зиме.

Рыбы

Потратьте, наконец, средства на себя, на собственные нужды и удовольствие, не стесняйтесь покупать какие-то очень приятные вам вещи, пусть даже они будут не слишком полезными и утилитарными. В конце концов, красота тоже нужна и полезна.

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