Три вещи, которые никогда не стоит класть в посудомоечную машину: потом пожалеете
Появление посудомоечных машин изменило правила игры на кухне. Даже те, кто ненавидел готовить из-за необходимости перемыть гору посуды после, начали хотя бы изредка самостоятельно экспериментировать. Или почаще устраивать обеды для гостей – все равно грязное потом помоет машина.
Однако даже такое гениальное изобретение имеет свои ограничения, и некоторые предметы класть в посудомойку не надо. Сильное давление воды и высокие температуры может перенести далеко не вся посуда. OBOZ.UA рассказывает, о каких именно предметах идет речь.
Поварские ножи
Хороший нож с острым лезвием и сбалансированной ручкой, удобно лежащей в руке – на вес золота. Относиться к нему нужно соответственно и мыть вручную. Машинный уход не только способен затупить лезвие поварского ножа, но и спровоцировать появление ржавчины. В то же время существует риск, что нож во время мытья повредить пластиковое покрытие полок посудомоечной машины или другие ее детали.
Деревянная посуда
Разделочные доски, ложки и лопатки, изготовленные из дерева, не выдерживают мойку в машине. Высокая температура и влага разрушают натуральный материал. Деревянные предметы будут деформироваться и трескаться от такого ухода. Посуду такого типа лучше мыть вручную и сразу высушивать. Тогда она прослужит дольше.
Посуда из эпоксидной смолы
Качества эпоксидной смолы позволяют изготавливать из нее очень красивую посуду, например разделочные доски с кусочками натурального дерева внутри или миски с красивым эффектом перехода между несколькими цветами. Но мыть такие предметы нужно только вручную в теплой мыльной воде. Высокая температура в посудомойке может повредить и деформировать эпоксидную смолу. Восстановить такой предмет вы не сможете.
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