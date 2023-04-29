Какую посуду нельзя ставить в микроволновку: может даже сломаться

Владельцы микроволновок даже представить себе не могут, как жили без них. И советуют всем приобрести это замечательное устройство.

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Впрочем, вместе с микроволновкой придется позаботиться и о совместимой с ней посуде. Ведь от использования неправильных мисок, тарелок и судков устройство может даже выйти из строя. OBOZREVATEL рассказывает, какой посудой пользоваться вместе с печью не стоит. А также какие продукты лучше в ней не разогревать.

Какая посуда не подходит для микроволновки

Главное табу для использования в микроволновке – это металл. Этот материал не пропускает волны, которыми устройство нагревает пищу, также он может начать искрить и даже вывести печь из строя.

Также следует отказаться от использования практически любого стекла и хрусталя. Из-за быстрого нагрева микроволнами они могут разбиться вдребезги. Впрочем, если стеклянная посуда соответствующим образом промаркирована, то ею пользоваться можно.

Если в составе пластиковой посуды есть меланин, она при нагревании начнет выделять токсичные вещества. Так что такие емкости тоже не подходят. Вообще пластик лучше брать только тот, который промаркирован как подходящий для микроволновки.

Керамика и фарфор могут трескаться в микроволновке из-за нагрева. Также такие изделия могут иметь напыление или декор с металлическими элементами.

А деревянная посуда просто быстро выйдет из строя от такого использования.

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Вареные яйца – они содержат много воды, поэтому под действием микроволн под скорлупой образуется парниковый эффект, из-за которого разогретое яйцо может взорваться, если вы попытаетесь его почистить.

Перец чили – в микроволновке продукт сильнее выделит свой жгучий компонент капсаицин, из-за чего пища с перцем чили может быть на вкус значительно острее.

Глубоко переработанное мясо – сосиски, колбаса, ветчина и т.д. при приготовлении в печи образуют больше продуктов окисления холестерина, чем на сковороде или гриле. А это наносит больше вреда, чем чистый холестерин.

Брокколи – микроволны разрушают до 97% флавоноидов, отвечающих за противовоспалительный эффект этой капусты. Но это справедливо только если готовить брокколи дольше одной минуты.

Замороженное мясо, особенно курятина – размораживание мяса, таким образом, может привести к быстрому росту болезнетворных бактерий, в частности сальмонеллы. При размораживании при комнатной температуре они просто не успевают начать расти, а долгая термическая обработка убивает их полностью.

Листовые зеленые овощи – эти продукты богаты железом и другими полезными для здоровья металлами, но в микроволновке они могут начать из-за этого искрить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя разбивать яйца о край посуды.

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