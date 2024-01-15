Стекло в душе будет идеально чистым: как приготовить безопасный и эффективный спрей

Стекло дверцы или перегородки в душе часто покрывается известковым налетом и остатками мыла, что существенно портит вид даже самой чистой ванной комнаты. И бороться с этими следами приходится постоянно, ведь такие загрязнения неизбежно возникают в процессе использования душа.

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Впрочем, задачу можно упростить, если приготовить эффективный спрей для чистки стекла в душе. Для него понадобятся всего два ингредиента, которые можно найти на любой кухне. OBOZ.UA рассказывает о рецепте приготовления средства.

Для изготовления спрея вам понадобится белый уксус и жидкость для мытья посуды. Налейте в бутылку с пульверизатором три части уксуса и одну часть мыльной жидкости и тщательно перемешайте. Спрей готов. Его наносят на стекло, трут им всю поверхность и смывают. Напоследок нужно протереть дверцу или перегородку досуха.

Уксус в составе средства разрушает известковые и мыльные отложения, а жидкость для посуды отвечает за обезжиривание. В таком сочетании они также не оставляют разводов на стекле.

Для чистки более упрямых известковых загрязнений уксус можно соединить с содой. Пропитайте губку уксусом, а затем насыпьте на нее щедрую порцию соды. Пока два вещества находятся в реакции, потрите ими стекло. Они растворят даже стойкие пятна. Просто трите их этим дуэтом, пока загрязнение не исчезнет. Чтобы удалить остатки средства, просто промойте поверхность теплой водой.

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