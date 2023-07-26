Три ошибки, которые оставляют ваш дом грязным: уборщица объяснила, как сделать все правильно

Бывают ситуации, когда нужно быстро убрать дом и хозяйки не уделяют достаточно времени, чтобы вычистить всю грязь и пыль. Тогда они допускают ошибки, которые делают дом еще грязнее.

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Профессиональная уборщица Ванесса Амаро на своей странице в Instagram рассказала, что не стоит делать во время уборки. Потребуется всего несколько минут, чтобы хорошо очистить необходимые поверхности.

По словам женщины, ошибки, которые допускают хозяйки, связаны с ленью. Потому что может возникнуть соблазн вытереть пыль только на поверхностях, которые очень заметны, а мебель и шкафы оставить запыленными.

Чтобы протереть все поверхности, потребуется немного времени. Пыль и грязь накапливаются в труднодоступных местах, и тогда негативно влияют на наше здоровье.

То же касается и того, как вы пылесосите. Если очистить только видимые участки, а уголки и щелочки пропустить, тогда будет трудно достать весь мусор и грязь оттуда. Может показаться, что это не имеет большого значения, но грязь быстро скапливается и может испортить мебель.

Если вы помогаете убирать друзьям или семье в их доме, то никогда не открывайте ящик. Там могут быть вещи, которые не должны видеть другие. Потому убирайте только там, где показали хозяева.

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