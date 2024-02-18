Три места в квартире, где спрятались просроченные вещи: проверьте у себя

Просроченные вещи не только занимают лишнее место и портят эстетику вашего жилья, но могут быть опасными. Не игнорируйте этот вопрос и регулярно проводите ревизию в своей квартире.

О том, где в первую очередь следует искать просрочку, рассказали apartment therapy.

Кухня

Когда вы устраиваете уборку на кухне, стоит ориентироваться не только на сроки годности продуктов. Решая, что выбрасывать, а что нет, придется учитывать и запах и внешний вид пищи, потому что неправильное хранение и куча других факторов могут способствовать тому, что она испортится быстрее.

Проверьте не только холодильник, но и все полочки и ящики. Ищите просроченные консервы, крупы, макароны, соусы и т.д.

Когда работа будет проделана, посмотрите на то, что вы выбросили. Возможно, пора пересмотреть свою продуктовую корзину и исключить из нее постоянно портящиеся продукты.

Ванная комната

Несколько просроченных продуктов могут скрываться в вашей ванной комнате. Это могут быть косметические средства или лекарства. Просмотрите все баночки и флаконы.

На дне большинства упаковок есть символ в виде маленькой баночки, на которой указано, в течение какого срока вы можете использовать продукт после его открытия, чтобы он был безопасным и эффективным.

Убедитесь, что вы не используете и не храните просроченные лекарства и косметику, потому что они могут плохо повлиять на ваше здоровье.

Моющие средства

Со временем любые моющие средства теряют эффективность, поэтому вне зависимости от того, находятся ли они в одном месте или разбросаны по всему дому, просмотрите сроки годности, чтобы убедиться, что ими все еще можно пользоваться.

Регулярная проверка дома на наличие просроченных вещей поможет вам сохранить чистоту, порядок и ваше здоровье.

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