Это все хлам: 12 вещей, которым не место на вашей кухне

Кухня – это помещение одновременно и жилое, и техническое, поэтому мы часто наполняем ее разными принадлежностями и продуктами, порой не задумываясь, действительно ли они нам нужны. И многие вещи действительно просто занимают место, не принося пользы.

Так эксперты назвали 12 предметов, которые являются ничем иным, чем просто хламом. OBOZ.UA публикует этот список. Проверьте, возможно, вам тоже пора избавиться от лишнего.

Поврежденная посуда с антипригарным покрытием

Задача специального пластикового слоя на сковородах и кастрюлях, предохранять их от пригорания пищи. Но, если его повредить, он начинает загрязнять блюда частицами микропластика, что приводит к проблемам со здоровьем в будущем. Поэтому от поврежденных предметов с антипригарным покрытием нужно избавляться сразу.

Кружки с трещинами и сколами

Поврежденные чашечки это не просто некрасиво, но еще и небезопасно. Вы никогда не знаете, когда от горячего напитка треснувшая чашка окончательно развалится и обожжет вам кожу. А сколы на стеклянной посуде, такой как бокалы, могут еще и царапать губы.

Ненужные или поврежденные контейнеры для пищевых продуктов

Такие предметы часто являются основным источником хаоса на кухне. Поэтому просто однажды достаньте всю пластиковую посуду для хранения, оцените ее с точки зрения полезности в хозяйстве и от лишнего и поврежденного избавьтесь. К примеру, сдайте на переработку.

Деформированные кастрюли и сковородки

Сковородки и кастрюли не служат вечно, и со временем вы можете заметить, что некоторые из них деформировались. Особенно часто это происходит из-за мытья посуды в машине. Посуда с деформированным дном плохо стоит на плите, поэтому в ней плохо готовится еда, а починить такие предметы непросто. Потому лучше их просто заменить.

Столовый текстиль с пятнами

Если пятна на кухонных полотенцах это еще не так страшно, то скатерти и салфетки вы вряд ли сможете использовать по назначению, когда к вам придут гости. Поэтому подумайте, можете ли вы придумать им другое использование или все же пора от них избавиться?

Испорченные продукты

Пища с истекшим сроком годности и другие испорченные продукты просто занимают место на вашей кухне. Поэтому используйте их для компоста или просто выбросьте. Использовать их как-нибудь иначе вряд ли получится.

Нежелательные продукты

Иногда мы покупаем для блюд нетипичные продукты, которые в ежедневной жизни не употребляем. К примеру, оригинальные соусы или какие-то необычные консервированные овощи. Если вы, перебирая шкафчик, нашли что-нибудь такое, или пустите его сразу в дело, или отдайте тому, кому этот продукт точно понадобится. В крайнем случае, выбросьте.

Несвежие сушеные травы и специи

Эти продукты долго хранятся, поэтому мы редко думаем о том, что их пора выбросить. Однако, если травы или специи лежат у вас более двух лет, им пора на помойку.

Поцарапанные или деформированные пластиковые доски

От такой посуды толку немного. Резать на ней неудобно, при этом в царапины проникают частицы продуктов, в которых могут развиваться бактерии. Разделочные доски – это ключевой кухонный инструмент, поэтому обязательно используйте те, которые безопасны со всех точек зрения. А вызывающие у вас хотя бы малейшие сомнения лучше выбросить.

Расколотая или изношенная деревянная посуда

Изношенные деревянные принадлежности собирают в себе остатки продуктов и бактерии, из-за чего могут превратиться в настоящий рассадник инфекции. Прощайтесь с такими инструментами без сожаления. Кстати, их можно заменить на похожие по функционалу но более выносливые силиконовые.

Пустые банки

Возможно, вы однажды используете эти банки повторно, а может и нет. Переберите все пустое стекло в своих шкафчиках и сдайте лишнее в прием вторсырья.

Неиспользованные кухонные предметы

Даже кухонные принадлежности в отличном состоянии создают беспорядок, если им не пользуются. Переберите все инструменты и приборы, которые есть у вас на кухне, и отдайте или продайте все, что находится в хорошем состоянии, но вам на самом деле не нужно.

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