Трава будет как на картинке: как часто нужно стричь газон

В последнее время споры о том, как должен выглядеть газон, стали горячей темой. Экологи утверждают, что отросшая трава дает лучшее убежище насекомым и привлекает полезных бабочек и пчел. Впрочем, фанаты ухоженных газонов не слушают их аргументов и продолжают стричь лужайки возле своего дома.

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Но как часто это правильно делать? Издание Woman and Home пообщалось с экспертами по садоводству, которые дали профессиональные советы по этому поводу.

Что говорят эксперты о частоте кошения газона

Если вы хотите поддерживать лужайку во дворе в безупречном состоянии, пользоваться газонокосилкой в теплое время года придется не реже раза в неделю. А может, даже и дважды. Лучше стричь часто, но понемногу, чем сразу скосить все практически под корень.

Впрочем, в такой регулярности нуждается газон, который постоянно поливают. В периоды засухи можно делать перерывы – тогда увядшую траву трогать не стоит.

Вместе с тем, эксперты говорят: если вам нравится пышная трава, то этой рекомендацией можно пренебречь. В конце концов именно вам решать, что вы хотите видеть возле своего дома или на дачном участке.

Как влияет погода на частоту кошения газона

Чем выше температура воздуха и земли, тем быстрее отрастает трава. Соответственно, косить газон придется чаще и подрезать траву до меньшей высоты.

Но, если чувствуется нехватка осадков, в таком случае лучше коротко лужайку не постригать. Более длинная трава лучше справится с нехваткой влаги. Слишком короткая стрижка может лишить растения необходимой воды и привести к их высыханию, тогда как более высокая поможет стимулировать рост травы и впоследствии утолщает травинки.

Когда лучше косить газон

Как и с любыми садовыми работами, лучшее время для кошения газона – это раннее утро. Или конец дня, когда солнце менее активно. Но лучше избегать ухода за лужайкой утром, если ночью был дождь или заморозки. Мокрую газонную траву лучше не косить.

В любом случае, своевременное кошение стимулирует траву к ветвлению и более интенсивному росту. Со временем вы получите только более пышное покрытие.

Распространенные ошибки при кошении газона

Эти ошибки допускают даже опытные владельцы газонов. Поэтому со списком лучше ознакомиться заранее.

Слишком коротко постриженная трава

Длина листьев имеет решающее значение для здорового газона. Не стоит срезать больше трети высоты травы за раз – это подвергает растения излишнему стрессу и они даже могут потускнеть цветом.

Отказ от быстрого режима кошения

Стрижка газона на максимальной скорости – это отличная идея. Это поможет не только сэкономить время на уходе за травой, но и несмотря на существующие стереотипы, лучше ее сохранить.

Кошение по одной схеме

Если вы двигаетесь с косилкой только по прямой линии, это может быть вредно для травы. Смена схемы скашивания полезна, поскольку это означает, что вы не заставляете траву постоянно сгибаться в одном конкретном направлении.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно поливать газон и сколько времени на это тратить.

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