Как долго нужно поливать газон: эксперты указали на идеальное время

В летнюю жару газоны первыми желтеют и сохнут. Ничего плохого или неправильного в этом нет, но такой участок выглядит не слишком привлекательно. Поэтому принципы правильного полива в жаркую погоду – главное, что нужно знать об уходе за газоном.

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Но как долго нужно ему давать воду и на какую глубину промачивать? OBOZREVATEL разбирался со всеми тонкостями процесса. Правильный подход поможет поддержать красоту лужайки и не тратить понапрасну воду.

По большому счету существует два подхода к поливу газона – ежевечернее умеренное увлажнение с помощью разбрызгивателя и более длительный полив, но раз или два в неделю. Специалисты говорят, что оба подхода имеют право на существование, а выбирать из них нужно по результатам наблюдений, сколько именно воды нужно для типа грунта на вашем участке и выбранного сорта газонной травы. Впрочем, менее частый, но более тщательный полив позволяет траве сформировать более глубокую корневую систему, что делает ее более устойчивой к разным неблагоприятным условиям.

Общее правило таково – в жаркий сезон нужно пропитывать землю водой на 2-4 сантиметра, а в холодный – на 1-1,5 см. Чтобы проследить за этим уровнем, не делая отверстий в газоне, можно поставить в месте, которое орошается, пустую банку и каждые 15 минут проверять уровень воды в ней. Когда она достигнет указанной цифры, полив можно выключать. Время, которое системе понадобилось для того, чтобы наполнить емкость до нужной отметки, стоит запомнить – именно на столько ее нужно включать, чтобы получить качественный полив. Обычно хватает 20-30 минут полива 2-3 раза в неделю.

Для тех, кто хочет получать более точные данные без замеров на глаз, есть также специальные измерители влажности почвы. Они помогают узнать, сколько воды набрала земля на разной глубине. Некоторые также помогают контролировать уровень pH, температуру и уровень солнечного света в почве.

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