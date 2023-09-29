Топ-5 правил этикета, по которым следует жить в 2023 году: запомните их

Современный этикет сильно меняется. Его правила становятся менее строгими и больше концентрируются на комфорте совместного времяпровождения с другими людьми. В том числе психологическом. Ведь в современном мире концентрация на своем психическом благополучии стала одной из ключевых задач.

О 5 основных правилах современного этикета, без которых не обойтись в 2023 году, рассказала изданию Paper City Хезер Вайз-Александер. Она является экспертом по правилам поведения в обществе и хорошо разбирается в том, что должен делать воспитанный человек. По ее словам, эти правила универсальны и помогут вам во всех сферах – в личной и общественной жизни, на работе, при общении с родными и с незнакомцами, онлайн и оффлайн.

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По словам Вайз-Александер, новый этикет является не списком правил, что как держать, где как стоять и куда какие предметы класть. Сейчас в центре внимания оказываются сочувствие и забота о себе и других. И вот как их правильно проявлять.

Здоровайтесь

Звучит просто, но мы так часто забываем о таких простых словах, как "привет", "приветствую", "добрый день". Между тем, использовать их нужно повсюду и каждый день. Вы заходите в магазин – поздоровайтесь с продавцом, хотите спросить что-нибудь у прохожего на улице – начните с приветствия. Это займет меньше секунды, а уж настроит вас и вашего собеседника на дружелюбный лад. Прощаться и желать друг другу хорошего дня/вечера/выходных – тоже прекрасная практика.

Представляйтесь

Итак, вы поздоровались. Далее, прежде чем переходить к сути дела, представьтесь. Представьте, что вы собираетесь поговорить с кем-то, кого вы не знаете. Или вы новичок в группе людей. Начните с того, что назовите ваше имя. Сразу после этого вы перестанете быть полным незнакомцем для этих людей.

Также представляйте своего спутника, если вы привели кого-нибудь новенького в компанию. Не сильно беспокойтесь о том, кого и в каком порядке в соответствии с иерархией нужно знакомить. Главное – это наладить контакт.

И всегда, когда знакомитесь с кем-то, обращайте внимание на то, как этот человек называет себя. Используйте только то имя, которое он использовал. Если женщина представилась вам как Дарья, так к ней и обращайтесь. Мужчина, который представился Александром, и в дальнейшем пусть остается для вас Александром. Называть их Дашей и Сашей можно, только спросив на это предварительно разрешение. И, конечно, получив его.

Оставайтесь на положительной ноте

Это правило, вероятно, потребует от вас больше усилий. Ведь мы часто склонны сконцентрироваться на негативе и продуцировать его даже бессознательно. Но, когда вы отдадите приоритет позитиву, ваше общение претерпит поразительные изменения. Это не значит, что вам нужно будет игнорировать какие-либо негативные обстоятельства. Это означает, что вам нужно будет формулировать положительное утверждение перед тем, как обратиться к негативному, и формировать "я-сообщение", говорить от своего имени, а не вешать ярлыки.

Звучит непонятно. Потому лучше объяснить это на примерах. Вот два очень ярких:

Я ненавижу, когда ты опаздываешь. Это звучит, как обвинение, затрагивает самооценку человека и очень грубо.

Как поменять? Говорите от своего имени. Мне очень важно, чтобы вы приходили вовремя и уступить в этом не могу.

Мне не нравится… И дальше может идти буквально что угодно. Звучит, как то же "я-сообщение", но есть нюанс. Это снова обвинение.

Как поменять? Я был/была бы очень благодарна/благодарна, если... Мне бы хотелось, чтобы ты... И что-то в таком духе. Не выдвигайте претензий, а формулируйте вежливые просьбы. Они нравятся людям больше.

Постепенно вы овладеете искусством формулировать свои негативные мысли так, чтобы они не задевали других людей. Это сильно улучшит ваш имидж и люди захотят быть более дружелюбными к вам.

Отвечайте быстро

Гаджеты размыли границы нашего приватного пространства. И теперь мы можем получить вопрос или реплику, в том числе по работе, в любой момент – вам просто что-нибудь придет в мессенджер. Оставить эту реплику без ответа грубо. Впрочем, и бросать все свои дела ради чата тоже стоит не всегда. Поэтому отвечайте так быстро, как только можете. Некоторые эксперты говорят, что на рабочие сообщения нужно давать ответ в течение 48 часов, на личные – 8 часов. Если у вас спрашивают что-то, требующее от вас углубления в предмет, отпишите, что увидели сообщение и вернетесь с ответом, как только будете готовы. Помните: игнорирование – форма грубости.

Часто благодарите

Получить благодарность за любую услугу, даже самую маленькую, всегда приятно. Поэтому благодарите за что угодно, что другие люди делают для вас. Пусть даже это будет что-то совсем незначительное. Слово "спасибо" и легкая улыбка будут уместны всегда. За весомые услуги и любезности можно написать благодарственное письмо или отправить открытку. Люди любят, когда их усилия ценят. Не забывайте об этом и качество ваших отношений с ними быстро улучшится.

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