Деловой этикет: избегайте этих шести ошибок во время бизнес-ланча

Знание правил этикета поможет чувствовать себя уверенно на деловых переговорах и во время бизнес-ланчей. Пойти на деловую трапезу – это не то, что выбраться на ужин с друзьями и семьей. Формальная атмосфера принуждает учесть принципиальные этические нормы.

Есть некоторые общие правила обеденного этикета, о которых следует помнить во время офисных бизнес-ланчей. Издание NDTV рассказало о типичных ошибках, которые ни в коем случае нельзя делать во время деловой трапезы.

Время прибытия

На деловые ужины не принято опаздывать – это может стать серьезной проблемой в перспективе. Помните, время драгоценно для всех. Не заставляйте вас ждать. Если вы хозяин, обязательно выходите на несколько минут раньше, чтобы встретить гостей, когда они прибудут. Если вы хотите произвести впечатление воспитанного человека, избегайте опозданий.

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Этап заказа

Еще одна ошибка, которую люди совершают во время корпоративной трапезы, заключается в том, что они заказывают слишком много еды. Помните, вы пришли поговорить о делах, а еда – только часть бизнес-ланча. Эксперты по этикету советуют не заказывать бургеры, макароны, индийское карри или другие блюда, которые могут привести к беспорядку. Не заказывайте слишком дорогую еду, особенно, если вы гость.

Манеры за столом

Необходимо соблюдать правила делового обеденного этикета. Всегда кладите салфетку на колени, чтобы одежда не испачкалась во время еды. Откусывайте еду небольшими кусочками и избегайте разговоров или неприятных звуков во время пережевывания пищи. Предложите передать тарелку с блюдом сидящему рядом человеку, если ему трудно дотянуться.

Алкогольный этикет

Заказ алкоголя на официальных деловых встречах – дело личных предпочтений. Если вы все-таки заказываете, соблюдайте главное правило: употребляйте, но не злоупотребляйте. Если вы хозяин, уточните у гостей, хотят ли они выпить. Если никто, кроме вас, не пьет, лучше и вам в этот вечер обойтись безалкогольными напитками. Хотя для этого нет жестких правил, лучше избегать употребления алкоголя во время таких приемов пищи и приберечь его для других событий.

Спешка и еда

Отрезайте небольшие кусочки и должным образом пережевывайте пищу, а не просто проглатывайте ее. Совет может показаться пустяком, но это может спасти вас от того, чтобы произвести плохое впечатление на других. Если у вас есть привычка спешить с едой, во время бизнес-ланча стоит немного замедлиться. Поскольку это официальная среда, спеша с обедом, пока другие еще едят, вы можете выглядеть невнимательными и грубыми.

Персонал

Нельзя быть грубым по отношению к обслуживающему персоналу. Это, пожалуй, самое плохое, что вы можете сделать во время деловых обедов. Это произведет отрицательное впечатление и может даже вынудить клиента потерять интерес к обсуждению с вами деловых вопросов. Пренебрежительное отношение к людям вообще недопустимо, а во время корпоративных обедов – тем более. Всегда относитесь к обслуживающему персоналу с уважением.

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