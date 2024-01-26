Топ-10 растений, которые создадут атмосферу уюта в квартире

Создать атмосферу уюта в доме можно без дорогого ремонта или дизайнерской мебели. Достаточно просто подобрать несколько комнатных растений, которые будут максимально пышно расти в заданных условиях.

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Эксперты по домашнему садоводству советуют отдавать предпочтение видам, дающим большую лиственную массу. У цветущих растений обычно не очень выразительная зелень. Впрочем, ими можно дополнить лиственный сад. OBOZ.UA расскажет о десятке неприхотливых видов, которые до неузнаваемости изменят ваш дом и при этом не отнимут много времени и сил на уход.

Замиокулькас

Это одно из наиболее выносливых комнатных растений, которое хорошо чувствует себя даже в условиях нехватки полива и ограниченного доступа к свету. А при регулярном уходе небольшая веточка довольно быстро превращается в пышный куст. С замиокулькасом справится даже абсолютный новичок.

Филодендрон

Всегда мечтали украсить свой дом лиственным каскадом? Выбирайте филодендрон. Он очень неприхотлив к условиям содержания, хорошо переносит пропущенный полив и, что самое важное, быстро растет. Существует немало видов филодендронов с разным размером и формой листьев. Высадите несколько стеблей в один горшок и уже скоро ваша мечта сбудется – при хороших условиях растение выгоняет до метра длины за год.

Монстера

Как и филодендрон, монстера является лианой. Но ее легко выращивать именно в вертикальном направлении. Просто дайте ей опору и она будет дарить вам несколько новых ажурных листков в год. Но имейте в виду: при слабом освещении прорезей в листе будет меньше – монстере нужно достаточно света. А еще она хуже подходит для маленьких помещений, ведь может разрастаться до гигантских размеров.

Драцена Сандера, она же комнатный бамбук

Несмотря на свое сходство с бамбуковыми, это растение не является их родственником вообще. Однако в народе драцену Сандера прозвали именно комнатным бамбуком или бамбуком счастья. Она хорошо растет в затененных помещениях, потому что не очень любит прямой солнечный свет. А еще вполне толерантна к пропускам полива.

Хамедорея элегантная

Название растения говорит само за себя. Это небольшая комнатная пальма, которая разрастается красивым экзотическим султаном перистых листьев. Хамедорея не очень любит прохладу, и на этом ее особые требования заканчиваются. Пальма растет вверх, поэтому много места не займет, зато создаст в доме атмосферу настоящих тропиков.

Хлорофитум

Дайте этому маленькому кустику немножко любви, и он превратится в настоящее украшение дома. Хлорофитум хорошо запасает воду и пищу в корнях, поэтому он не обидится на вас, если вы разок забудете его полить. Освещение растению подходит разное. Это хороший выбор для подвесных горшков, ведь взрослый куст имеет очень раскидистую розетку и может выпускать длинные усы с маленькими растениями на концах. Поэтому хлорофитум можно расположить даже в тесной комнате без потери полезной площади.

Спатифиллум

Это тот случай, когда растение одновременно имеет и очень декоративную зелень, и очень красиво цветет. Спатифиллум хорошо переносит различную освещенность и влажность воздуха. Но поливать его придется вовремя. К счастью, он сам умеет напоминать о пропущенном поливе – если в почве уровень увлажненности падает ниже комфортного, он опускает листья. Если внести в горшок немного воды, уже через пару часов растение вернется в прежнее состояние без потерь во внешнем виде. Еще и порадует красивыми белыми цветами, которые держатся очень долго.

Маранта беложильчатая

Происходит эта красота из тропических лесов Бразилии и прославилась благодаря своим пестрым листьям. Некоторые виды комбинируют несколько оттенков зеленого, некоторые имеют эффектные красные прожилки. Растение хорошо чувствует себя в темных помещениях и не занимает много места, ведь имеет достаточно компактные габариты. Но поливать его нужно достаточно регулярно. За это вы получите весьма декоративный вазон – настоящее украшение дома.

Аглаонема

Красочные листья аглаонемы не теряют своей декоративности даже в условиях низкой освещенности. Однако пестрые сорта могут несколько потерять контрастность, если им не хватит света. Хотя в целом растению это не помешает. Аглаонема при хорошем уходе может даже зацвести, но она настолько хороша сама по себе, что можно не принуждать ее к этому.

Адиантум Радди

Наверное, это самый красивый папоротник из всех пригодных для выращивания дома. За декоративные свойства ему дали поэтическое название "Венерин волос". Веточками растения нередко украшают букеты. Листья в форме веера, разветвленные на множество маленьких элементов с нежно разрезанным краем, можно рассматривать бесконечно. Адиантум неприхотлив к освещению и температуре, но о поливе все же лучше не забывать.

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