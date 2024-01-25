Лучшие ароматизаторы: какие комнатные цветы имеют самый приятный запах

Комнатные растения создают необыкновенную атмосферу в доме. Они не только эстетически улучшают пространство, но очищают воздух от вредных токсинов, а иногда даже способствуют нормализации уровня влажности в комнате.

Видео дня

Пора заменить ваши искусственные освежители воздуха свежим природным ароматом. Эксперты рассказали, какие ароматические цветы посадить в горшках, чтобы в доме всегда был приятный запах.

Гардения (Gardenia Jasminoides)

Первой красавицей, попавшей в список самых ароматных комнатных растений, стала изысканная гардения. Гардения – довольно прихотливое растение, требующее особого ухода и регулярного полива. Если вы создадите для гардении правильные здоровые условия – она вознаградит вас нежным цветением, а в вашем доме всегда будет приятный сладковатый цветочный аромат. Гардения каждый день должна получать не менее четырех часов прямого солнечного света. Убедитесь, что вокруг гардении поддерживается высокий уровень влажности.

Цитрусовое дерево

Цитрусовые деревья имеют изысканно-ароматное цветение. Это одно из лучших душистых комнатных растений. Лучше выбрать карликовый сорт, например каламондин. Ему нужно много солнца, потому зимой понадобится дополнительное освещение.

Жасмин

Жасмин обладает особым насыщенным ароматом. Это растение не очень привередливо, однако важно соблюдать правильный режим увлажнения. Жасмину нужно минимум 6 часов солнечного света каждый день, поэтому зимой понадобится дополнительный источник освещения.

Орхидея

Некоторые орхидеи предлагают больше, чем просто экзотическую красоту и продолжительное цветение. Несмотря на то, что не все виды обладают приятным ароматом, есть те, которые точно входят в список лучших душистых комнатных растений. К примеру, орхидея Oncidium Sharry Baby имеет слегка шоколадный запах. Другие сорта орхидей, например "Твинкл" и "Гавайский закат", обладают нежным ароматом. Лучше покупать орхидею, когда она цветет, чтобы ее можно было понюхать, поскольку часто орхидеи почти не пахнут. Лучше всего аромат выделяется во влажной среде, однако с поливом следует быть осторожными, чтобы не навредить растению.

Герань душистая (Pelargonium Graveolens)

Герань часто используют в ароматерапии, как средство от стресса и напряжения. Это неприхотливое и простое в уходе растение почти не нуждается в подкормке.

Нарцисс (Narcissus Papyraceus)

Нарциссы входят в список простейших в выращивании растений. С задачей справятся даже начинающие. Флористы говорят, что белой луковице даже не нужна почва, чтобы вырасти. Просто поместите луковицу в горлышко вазы, держа ее над водой, и примерно через шесть недель после посадки начнут появляться цветы.

Лаванда (Lavandula Angustifolia)

Лаванда – одно из самых полезных и ароматных растений. Ее запах настолько силен, что даже может отпугивать вредных насекомых. Эфирное масло лаванды имеет терапевтическое значение. Французскую лаванду можно выращивать как комнатное растение. Оно будет непрерывно цвести, если поставить горшок на хорошо освещенный подоконник.

Стефанотис

И последнее, но не менее важное место в нашем списке лучших и ароматных комнатных растений занимает стефинотис. Стефанотис, также известный как свадебный венок, имеет мелкие цветы, которые выделяют приятный нежный аромат. Растению просто нужен солнечный свет и умеренное количество воды, что делает его невероятно простым в выращивании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные растения помогут избавиться от конденсата.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.