Топ-10 неписаных правил этикета, которые сделают вас лучшим человеком: никогда не нарушайте их

В основе этикетных норм лежат правила поведения, которые являются общими, поскольку они соблюдаются во многих странах культурах. Однако этикет достаточно условен, эти нормы часто носят характер неписаного соглашения о том, что в поведении людей общепринято. Правильное, вежливое и тактичное поведение в обществе облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает устойчивые отношения.

В основе вежливости – не только доброжелательность, но и чувство такта, которое подскажет, что можно, а чего не стоит делать при тех или иных обстоятельствах. Эксперты рассказали о топ-10 неписаных правилах этикета, которые никогда не следует нарушать.

Правило 1

Прикрывайте рот во время кашля или чихания. Во-первых, чихание с открытым ртом – это не гигиенично. Во-вторых, вам вряд ли понравилось бы, если бы в общественном транспорте или где-нибудь еще кто-то выпустил на вас свои микробы. В-третьих, обязательно вымойте руки, по крайней мере, вытрите их салфеткой, после того как вы чихнули, прикрыв рот.

Правило 2

Не забывайте об уважении к приватности. Проявите немного тактичности, находясь в общественных местах. Не стоит говорить по телефону слишком громко или тем более включать громкую связь.

Есть места, в которых громкая музыка неуместна. К примеру, прогуливаясь в парке в утренней тишине не стоит громко включать любимый трек. Шумовое загрязнение также влияет на окружающую среду и настроение окружающих. Если вы любите слушать музыку – в общественных местах пользуйтесь наушниками.

Правило 3

Многие забывают об этикете в лифте. Подождите, пока люди в лифте выйдут из лифта, а, зайдя, встаньте сбоку. Когда вы заходите в лифт, самое плохое, что можно сделать, – это стоять перед дверью. Это затрудняет движение и кто-то может пропустить свой этаж.

Правило 4

Если нет других указаний, не стоит приходить в гости с пустыми руками, особенно если это праздник или вечеринка. Принесите подарки, еду или напитки.

Правило 5

Берите в длительную дорогу запасные носки, независимо от того, путешествуете ли вы самолетом, поездом или автомобилем. Можно переодеться в туалете или во время придорожной остановки. Нет ничего хуже ситуации, когда кто-то снимает носки и обувь в замкнутом пространстве.

Правило 6

Первое правило заемных книг состоит в следующем: не делайте пометки в чужих книгах и не сгибайте корешки – конечно, если иное не было оговорено заранее и владелец книги не прочь, чтобы ее немного испортили. В других случаях портить чужие вещи – грубо и неприемлемо.

Правило 7

Не указывайте на физические особенности. Следует быть тактичным и взаимовежливым и не акцентировать внимание на чьих-то особенностях.

Правило 8

Не трогайте служебных животных, когда они выполняют свои обязанности. Ваше внимание может отвлечь их от выполнения своей работы и заставить владельца нервничать. Если служебное животное подходит к вам и пытается привлечь ваше внимание, возможно, оно пытается помочь своему владельцу. В таком случае следите за животным и оцените ситуацию.

Правило 9

Большинство покупателей говорят, что больше всего нарушают негласное правило супермаркетов – возвращать тележку на должное место. Даже на парковках продуктовых магазинов есть места для хранения инвентаря, так что пройти несколько шагов и вернуть тележку – несложное дело.

Правило 10

Не используйте телефон в театре или кинотеатре. Яркий свет и лишние разговоры могут мешать другим людям.

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