Только самые умные справятся за 5 секунд: найдите скрытое на оптической иллюзии

Искать скрытые объекты на картинках с оптическими иллюзиями может быть весьма непросто, хотя и очень увлекательно. Такие неочевидные скрытые изображения – это самый сложный тип визуальных головоломок.

И издание Jagran Josh нашло именно такую иллюзию. Это винтажное изображение лошади, на котором можно обнаружить человеческое лицо. Но не рассчитывайте, что заметите его с первого раза.

Часть изображения, которую нужно распознать на картинке, размещена таким образом, что даже самый внимательный зритель не сразу сориентируется. Впрочем, зрителю с высоким уровнем интеллекта и развитой наблюдательностью хватит 5 секунд, чтобы найти правильный ответ. Поэтому, если вы хотите действительно испытать свои возможности, поставьте таймер на этот промежуток времени.

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Если не справились, не переходите сразу к ответу – попытайтесь решить задачу самостоятельно. Некоторые исследования утверждают, что это помогает тренировать мозг, улучшать концентрацию и сохранять когнитивные функции на высоком уровне даже в зрелом возрасте. Но для этого нужен самостоятельный труд над подобными задачами. Потому соберите всю свою внимательность и продолжайте игру до победного конца.

Если же задача никак не поддается и это начинает вызывать у вас отрицательные эмоции, то вы всегда можете воспользоваться подсказкой. Правильный ответ на задание головоломки публикуем ниже. На нем место, где можно заметить лицо, обведено кружочком. Сосредоточьтесь на этом участке, и вскоре вы найдете то, что искали.

Ранее OBOZREVATEL публиковал еще более сложный вариант похожей головоломки, где нужно найти сразу четыре скрытых лица.

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