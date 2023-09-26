Найдите скрытые лица: только самые умные и внимательные разгадают оптическую иллюзию

Оптические иллюзии со скрытыми объектами считаются одним из сложнейших типов головоломок такого вида. Особенно если объекты, которые нужно отыскать, расположены на изображении неожиданным образом.

Именно такую иллюзию опубликовало издание Jagran Josh. На изображении нужно найти пять лиц. С первым проблем не возникнет – это лицо девушки, которая смотрит с картинки прямо на зрителя. А вот остальные найти смогут только самые внимательные.

Подсказка: лица действительно расположены и ориентированы в пространстве очень неожиданным образом. А еще они имеют разный размер. То есть свою наблюдательность придется напрячь в полную силу.

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Головоломка настолько сложна, что она бросает вызов психологическому феномену парейдолии. Под его влиянием мы начинаем видеть в случайных очертаниях нечто конкретное. К примеру, замечаем облако в виде кота либо фигуру человека в тени веток деревьев.

Зачастую мы склонны видеть в таком случае именно лицо, ведь наш мозг лучше всего натренирован распознавать такие образы – нам чрезвычайно важно понимать, что мы видим перед собой другого человека. А больше всего привлекают глаза. Однако, с этой картинкой так просто не получится – лица не выдадут себя при первом взгляде на изображение, придется как следует поработать.

Опытные любители головоломок рекомендуют сначала окинуть взором всю картинку. Если при этом вы не заметите хоть одно из скрытых лиц, начинайте рассматривать детали. Как только вы узнаете первый скрытый образ, найти остальное станет гораздо проще.

Если вы никак не можете справиться с задачей, а головоломка действительно непростая, то воспользуйтесь подсказкой. Она расположена ниже. На ней четыре скрытых лица специально обведены желтым контуром.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, на которой нужно найти скрытое изображение морды пумы.

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