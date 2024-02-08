Только одна чайная ложка все изменит: чем подкормить картофель при посадке и как не испортить урожай

Картофель – один из ключевых продуктов, которыми мы питаемся весь год. Поэтому огородники так ответственно и серьезно относятся к процессу его посадки, выращивания и сбора. Они придумали и испытали массу лайфхаков и точно знают, чем подкармливать этот корнеплод можно, а чем не стоит.

OBOZ.UA поинтересовался советами о подкормке картофеля. И рассказывает об очень эффективном средстве и основных ошибках.

Чем удобрять картофель

Элементом, позволяющим вырастить действительно большие клубни, является сера. Поэтому опытные огородники советуют прямо при посадке овоща закладывать в каждую лунку чайную ложку сульфата аммония. Он при этом обеспечит растение запасом азота для прочной надземной части, но не приведет к избытку этого вещества.

Другим удобрением, которое обогатит землю у картофеля во время посадки, является древесная зола. Ее тоже нужно вносить по чайной ложке в каждую лунку.

Что нельзя использовать при посадке картофеля

Уже упомянутый азот может нанести урожаю картофеля и вред. Если его ввести слишком много, растение сосредоточится на выращивании зеленой части и клубни получатся мелкими. Поэтому не следует использовать для внесения в почву при посадке картофеля навоз. Он содержит слишком много этого вещества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить клубнику в самом начале сезона, чтобы получить большой и здоровый урожай.

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