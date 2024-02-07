Как вырастить вкусную клубнику и чем ее стоит подкормить уже весной: советы садоводам

Это сейчас кажется, что до сезона клубники еще далеко. Ухаживать за ягодной грядкой придется уже совсем скоро. А значит, пора подготовиться к работам.

OBOZ.UA поинтересовался лайфхаками опытных садоводов о том, как правильно начинать сезон выращивания клубники. Важнейшим они назвали уход за почвой и подкормку растений.

Первым шагом должна стать уборка грядки. Очень важно собрать с земли все, что лежало на ней в течение зимы. Это и старые листья, и мульча, которой покрывали кусты от мороза, и другой мусор. Также после наступления первого тепла необходимо удалить все сорняки, которые взойдут весной. А еще перед внесением удобрений нужно разрыхлить грядку, чтобы оно лучше проникало в землю.

Чтобы клубника выросла особенно крупной и сладкой, стоит подготовить для нее жидкую внекорневую подкормку, которая вносится в самом начале сезона, как только распустятся первые листья. Вот что для этого понадобится:

просеянная древесная зола – 1 стакан;

перманганат калия – 2 грамма;

порошок борной кислоты – 2 г;

йод – 1 столовая ложка.

Засыпьте золу в ведро, залейте двумя литрами горячей воды и хорошо перемешайте. Когда раствор остынет, процедите его и добавьте марганцовку, борную кислоту и йод. Доведите объем удобрения до 10 литров и обильно опрыскивайте ягодные кусты. Вдобавок к питательным качествам такое опрыскивание обеспечивает дополнительную защиту от вредителей.

Также можно подлить клубнику минеральными удобрениями. Так мочевину или аммиачную селитру разводят в пропорции 25 г на 10 литров и проливают полученным раствором клубнику. Использовать можно и настоянный на воде навоз или куриный помет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нужно сделать в феврале, чтобы подготовиться к дачному сезону.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.