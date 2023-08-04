Токсические и повреждают мебель: какие модные лайфхаки для уборки действительно опасны

В социальных сетях часто можно найти действенные лайфхаки, которые помогут в уборке. Но не всегда такие советы соответствуют действительности, это может навредить и даже испортить мебель.

Видео дня

Если вы ищете новые способы, чтобы облегчить уборку, то не следует доверять каждому видео. Tom's Guide нашел пять самых популярных советов, которые навредят вашему дому.

Мытье стен

Часто можно увидеть видео, где хозяйки моют стены шваброй. Хотя это может показаться простым и полезным лайфхаком, определенные типы краски нельзя очищать, иначе покрытие будет повреждено. Особенно если у вас гладкое или матовое покрытие.

Также регулярное увлажнение стен может привести к появлению плесени или грибка. Лучше протрите грязные участки мягкой губкой или чистой тряпкой.

Очистка дивана таблеткой для посудомоечной машины

На видео показывают, что таблеткой для посудомоечной машины можно легко удалить пятна и грязь на тканевом диване. Для этого нужно растворить таблетку в горячей воде, смочить тряпку и намотать на крышку от кастрюли и протереть весь диван.

Однако этого не стоит делать, потому что таблетка имеет токсичные химические вещества, которые слишком агрессивны для чистки мягкой мебели. Как следствие, это может со временем повредить ткань, вызвав ее выцветание и отрицательно повлиять на чувствительную кожу людей и домашних животных.

Глажка вмятин ковра

Часто можно увидеть вмятину на ковре из-за мебели, но в сети рекомендуют популярный прием, который поможет быстро избавиться от проблемы. Для этого нужно положить ткань поверх вмятины перед тем, как провести по ней горячим утюгом.

Но тепло утюга может сжечь или ослабить волокна ковра. Вместо этого вы можете использовать отпариватель для одежды или положить несколько кубиков льда на проблемный участок. Волокна поглощают влагу и "возвращаются на место".

Использование смоченной отбеливателем туалетной бумаги для очистки плитки

Плитку и швы нельзя очищать отбеливателем. На видео показано, что нужно смочить туалетную бумагу в растворе и прикрепить на плитку, оставить на несколько часов или на ночь, а затем все протереть бумагой.

Но нанесение сильного отбеливателя на плитку может практически разъесть швы. Кроме того, химическое средство может повредить вашу плитку, оставив на ней трещины или царапины.

Вместо этого лучше приготовьте раствор в домашних условиях, который не повредит поверхности. Смешайте пищевую соду с водой в соотношении 3:1, чтобы образовалась густая паста. Нанесите на необходимые участки и осторожно протрите зубной щеткой всю грязь.

Отбеливатель и моющие средства как способ прочистки канализации

Такой популярный способ рекомендуют, чтобы быстро прочистить трубы. Но смешивание отбеливателя и моющего средства для посуды может не только повредить канализацию, но и быть токсичным для хозяев.

Моющее средство содержит химический аммиак и при смешивании с отбеливателем вызывает химическую реакцию. Если вылить эту токсичную смесь в канализацию, это выделит пары, которые могут вызвать проблемы с дыханием или другие серьезные проблемы со здоровьем.

Более того, отбеливатель может повредить или ослабить вашу водопроводную систему.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о простой смеси для уборки, которая подарит жилищу новую жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.