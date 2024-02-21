Тест на определение уровня IQ: найдите лишнюю пару на картинке

Головоломки – отличный способ отвлечься от ежедневных забот. Особую пользу приносят оптические иллюзии – их часто используют специалисты для проверки когнитивных навыков и уровня наблюдательности.

В сети набирает популярность интересная головоломка по поиску отличий. Попытайтесь как можно быстрее найти лишнюю пару.

Головоломки могут быть математическими, логическими или графическими. Ежедневные интеллектуальные вызовы способствуют улучшению логики, концентрации, изобретательности и гибкости ума. Ученые доказали, что регулярные мозговые тренировки могут в перспективе снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в том числе и деменции.

Чтобы стать мастером головоломок, разгадчик должен обладать удивительными навыками наблюдательности и острым зрением.

Эта визуальная головоломка проверит умение быстро сконцентрироваться на деталях. Ваша способность рассуждать и применять методы критического мышления будет постепенно расти, что позволит вам оценивать ситуацию с разных точек зрения и быстро принимать оптимальное решение.

Удалось ли вам найти несоответствие за 12 секунд? Правильный ответ – ниже.

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