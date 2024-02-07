Какой правильный ответ? Математическая головоломка с мотоциклами заставит хорошенько подумать

Головоломки – отличный способ держать мозг в тонусе и проверить свою внимательность. Если экспресс-головоломки и оптические иллюзии, прежде всего, требуют быстрой концентрации, математические задачи могут быть настоящим вызовом.

В сети набирает популярность математическая головоломка о транспортных средствах. Попытайтесь разгадать интересное уравнение со многими неизвестными.

Если стоимость двух мотоциклов равна 36, стоимость двух скутеров равна 6, а стоимость двух велосипедов равна 8, то каким будет окончательное решение?

Исследователи говорят, что регулярное разгадывание головоломок и интеллектуальных задач принесет большую пользу в будущем, снижая риск возникновения возрастных неврологических заболеваний.

Зачастую головоломки побуждают мыслить нестандартно и искать креативные решения. Ученые заявили, что головоломки могут улучшить психическое здоровье. А психологи находят связь между способностью быстро решать логические и математические задачи и высоким IQ. Конечно, для определения уровня умственных способностей лучше пройти специальные тесты.

Удалось ли вам быстро решить это уравнение? После того, как загадка была опубликована в соцсети, многие пользователи писали ответы в комментариях. Большинство решило, что правильный ответ 42. Некоторые пользователи также писали, что 60 и 64 могут также подпадать под условия задачи.

На самом деле задача не так проста, как кажется. Хитрость в том, что не сразу можно заметить два велосипеда, которые есть в условии последнего уравнения. К тому же, следует вспомнить школьный курс математики относительно последовательности действий: сначала умножение, а затем – сложение.

18+8 (два велосипеда) х 3

То есть 18+24=42.

OBOZ.UA предлагает испытать себя и следующими интересными головоломками:

попробуйте найти 10 отличий на пиратской картинке;

или отвлекитесь от ежедневных забот и поищите овечку среди облаков;

или рискните пройти нелегкую псевдоматематическую головоломку, ответ на которую не так очевиден, как кажется.

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