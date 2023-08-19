Тест для самых внимательных: найдите на картинке кольцо

Оптические иллюзии тренируют мозг, улучшают способность сосредотачиваться и наблюдать за деталями. Головоломки, тесты и другие визуальные загадки – пример оптических иллюзий, которые помогут развивать свой интеллект и даже повысить уровень IQ.

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Издание Fresherslive опубликовало интересную оптическую иллюзию, которую нужно разгадать всего за 15 секунд. Только люди с острым зрением способны справиться с этим.

На черно-белой картинке нужно найти кольцо. Будьте внимательны и сообразительны.

Оптические иллюзии помогают взглянуть на окружающий мир под другим углом и найти нестандартное решение проблемы. Ученые много лет исследуют, как головоломки влияют на мозг и заставляют его реагировать на сложные задачи.

Человек видит реальность с опозданием на 100 миллисекунд, а мозг в это время пытается восполнить пробел и дополняет картинку, используя опыт. Поэтому головоломки могут легко обмануть наше зрение.

Но регулярное их решение "натренирует" мозг быстрее реагировать на хитрые задачи.

Если вы не нашли кольцо, внимательно посмотрите на среднюю часть картинки. Подсказка на фото ниже.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, которая по силам только людям с идеальным зрением.

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