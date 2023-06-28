Тещина комната и окно в туалете: какие вещи в квартирах СССР сейчас кажутся дикостью

Несмотря на то, что некоторые люди все еще склонны романтизировать советское прошлое, это была эпоха бедности и наплевательского отношения к человеческому достоинству и комфорту. Яркий пример тому – жилье, которое строили в СССР. И речь даже не о коммуналках, в которых квадратные метры вынуждены были делить сразу несколько семей. Их часто делали в дореволюционных зданиях. А о личном жилье, спроектированном уже в советскую эпоху.

Видео дня

Некоторые из особенностей советских квартир могут показаться современному поколению настоящей дикостью. И OBOZREVATEL рассказывает про главные из них.

Синие и зеленые подъезды

Даже сейчас в некоторых старых домах можно оказаться в подъезде, который своей синей или зеленой окраской вызывает чувство дискомфорта. Красить общее домовое пространство в эти цвета начали после Второй мировой войны. Тогда именно они были наиболее доступны, ведь их использовали для покраски военной техники, грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин. Темные выкрашенные масляной краской стены также помогали визуально скрыть дефекты постройки – неровные стены и т.д. Считалось также, что при пожаре и задымлении людям будет легче ориентироваться по таким стенам, чтобы выбраться наружу.

Окрашенная по краям лестница

Привычка покрывать краской края лестницы тоже родом из СССР. Окрашенную поверхность было легче убирать и мыть. Но во влажном состоянии она становилась скользкой, поэтому пространство посреди ступени оставляли свободным от краски.

Входная дверь, открывающаяся внутрь квартиры

При нормальных обстоятельствах входная дверь должна открываться в подъезд. Это удобнее и безопаснее. Но когда речь идет о так называемых хрущевках, то их строили настолько тесными, что варианта открыть дверь наружу просто не существовало. Так можно было заблокировать соседний вход или ударить спускающегося по лестнице кого-то. И снова аргументом для такого решения выступала пожарная безопасность. В случае возгорания такую дверь можно было выбить. А вот открывающуюся наружу спасателям пришлось бы спиливать с петель.

Окно между ванной и туалетом

О назначении этих окон (а в комплекте было еще одно – из туалета на кухню) до сих пор спорят. Одна из главных версий утверждает, что их делали в целях безопасности. Туалеты и ванные в советских домах были очень маленькими, а двери и замки – некачественными и человек мог оказаться запертым внутри. Вариант выбить дверь отпадал, ведь она тоже открывалась внутрь и это могло травмировать человека. Поэтому якобы и делали эти узкие окошечки. Также они служили дополнительным источником света, ведь при СССР часто случались аварии на электросетях.

Ниша под окном

Углубление в стене под окном придумали во времена, когда советским гражданам не были доступны бытовые холодильники. Эта ниша могла отчасти выполнять его роль в зимнее время. Затем туда начали устанавливать также радиаторы центрального отопления.

Крошечные кухни

Даже очень маленькую квартиру можно сделать удобной за счет удачной планировки, в том числе размещения кухни с обеденной зоной. Но это точно не о хрущевках и другой советской застройке. Уголку для приготовления пищи не придавали большого значения, поэтому площади на него выделяли очень мало и вообще не заботились о комфортных пропорциях. Достаточно высокий мужчина, стоя в центре такой кухни, мог дотянуться руками до каждой из стен и даже достать до потолка.

"Тещина комната"

Кстати, о тесных помещениях. В некоторых двухкомнатных вариантах хрущевок можно встретить узкое помещение без окон, в которое можно попасть из одной из комнат. Предполагалось, что оно будет выполнять роль гардероба. Но со временем его постигла та же участь, что и балконы – туда начали сносить всякий хлам и банки с консервацией. Такие желанные в годы дефицита продовольствия закрутки часто поставляли родственники из села, например родители жителей квартиры. Поэтому помещение и получило ироничное название "тещина комната".

Паркет квадратами

Классический способ укладывать паркет французской елочкой советские строители унаследовали еще с дореволюционных времен. Но она нуждается в приличном количестве древесины и ее нужно достаточно долго вкладывать. Поэтому от этого способа быстро отказались и начали покрывать полы более дешевыми квадратными деревянными плитками.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трех плохих привычках родом из СССР, от которых давно пора избавиться.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.