Обращают внимание все гости: три привычки родом из СССР, от которых давно пора избавиться

Более тридцати лет прошло с момента распада СССР, однако до сих пор есть категория людей, которые не могут избавиться от "совковых" привычек. Дефицит, экономия и жизнь, отложенная на завтра, – три основополагающих "кита", на которых строился быт в советское время.

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Многие типичные привычки тех времен настолько прижились и укоренились в сознании, что и сейчас хозяйкам трудно от них отойти. OBOZREVATEL рассказывает о некоторых привычках родом из СССР, от которых давно пора избавиться.

Все в дом, все в хозяйство

Хозяйки, которые воспитывались по "совковым" правилам, умеют накрыть богатый стол при наличии минимального количества продуктов и знают все народные лайфхаки для удаления грязи или жира. Конечно, в этом нет ничего плохого: умение экспериментировать с кулинарными блюдами никогда не будет лишним, а обычные сода и соль действительно могут помочь в уборке лучше химических средств.

Однако в эту категорию относятся и типично советские привычки использовать подержанные вещи до последнего. Даже старые футболки не выбрасывали, а пускали на тряпки. Старыми дырявыми носками вытирали пыль. Список можно продолжать до бесконечности. Период дефицита закончился, а специальные тряпки и швабры и прослужат долго, и стоят недорого.

Клеенка на столе

Скатерть или просто стол принято было накрывать клеенкой. Красоты и уюта такая привычка точно не добавляет, но очень портит вид кухни.

Продукты про запас и правило пустой тарелки

Советские люди всегда имели запасы продуктов. Однако все должно быть в меру: каждый продукт имеет свой срок годности, поэтому вряд ли стоит накупать еду про запас – по крайней мере, скоропортящиеся продукты.

И стоит перестать жить советскими "столовыми" стереотипами. Не следует доедать несвежие продукты – лишь бы не выбрасывать. Не надо неделями держать в холодильнике суп или борщ – пока все не съестся.

Были и другие привычки, от которых до сих пор не могут избавиться. Сюда же можно отнести вещи "на выход", решение вопросов "по блату" и краеугольный вопрос, который задавал себе каждый советский гражданин: "а что скажут люди?". Как советские стереотипы портят жизнь и почему от них следует немедленно отказаться, читайте в материале.

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