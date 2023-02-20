Тепло уже не за горами: синоптики рассказали, какой будет весна
Весна в этом году в Украину ворвется стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето.
Такие прогнозы дают украинские синоптики.
Так, Станислав Щедрин обещает очень раннюю весну. По его словам, последняя декада февраля порадует украинцев теплом до 9 дней. Ночью температура будет колебаться в пределах -3...+3.
В начале марта воздух прогреется еще больше и днем столбики термометров будут показывать +9...+11, а в западных областях потеплеет до +10...+13.
Такая же погода будет стоять во второй декаде месяца. В конце марта еще больше потеплеет. На западе и юге температура будет достигать +14...+18 градусов.
Однако, по прогнозам Щедрина, в начале апреля похолодает, в Карпатах даже возможен снег, а по всей Украине пройдут весенние ливни с грозами. Однако уже со второй декады апреля будет по-настоящему тепло, воздух прогреется до +15…+20.
Похожий прогноз на весну дают и синоптики Meteoprog. В мае они обещают настоящее лето, температура воздуха поднимется до +23...+24.
Прогноз погоды на март
В начале месяца температура воздуха днем будет достигать +8, ночью от -1 до +1. С 20 марта ожидается значительное потепление, днем столбики термометров будут подниматься до +13 градусов. Однако ночи будут еще холодными, температура воздуха будет опускаться до +1…2.
А вот дождей или других осадков в марте ждать не стоит. Единственный "мокрый" день синоптики обещают 16 числа. В другие дни марта будет стоять солнечная погода или с небольшими облаками.
К концу марта температура днем поднимется до +16, ночью до +5.
Прогноз погоды на апрель
На смену солнечному марту придет пасмурный апрель, в котором будет преобладать облачная погода.
В начале месяца ожидается до +13..+14 градусов днем и до +3..+4 градусов ночью. А с 16 апреля придет потепление, днем столбики термометров днем не будут опускаться ниже +17, а ночью ниже +7. В конце апреля ожидается до +22 днем и до +10 ночью.
А вот дождей будет больше, чем в марте. Апрель будет иметь "аж" четыре дождевых дня — 1, 5, 12 и 26 числа.
Прогноз погоды на май
Уже в начале мая температура поднимется до +23 днем, а ночью до +10.
Несмотря на то, что в некоторые дни апреля столбики термометров будут опускаться до +18, средняя температура будет составлять +23...+24 днем и +13..+14 ночью.
Май также не сможет похвастаться дождями, лишь к концу месяца, 30 числа ожидаются осадки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– научный сотрудник Украинского гидрометеорологического центра Вера Балабух сообщила, что погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой, с довольно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С;
– в свою очередь, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что теплая весенняя погода в Украину ворвется рано. Уже в конце февраля 2023 года температура воздуха будет до +9 градусов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!