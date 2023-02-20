Тепло уже не за горами: синоптики рассказали, какой будет весна

Весна в этом году в Украину ворвется стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето.

Видео дня

Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Так, Станислав Щедрин обещает очень раннюю весну. По его словам, последняя декада февраля порадует украинцев теплом до 9 дней. Ночью температура будет колебаться в пределах -3...+3.

В начале марта воздух прогреется еще больше и днем столбики термометров будут показывать +9...+11, а в западных областях потеплеет до +10...+13.

Такая же погода будет стоять во второй декаде месяца. В конце марта еще больше потеплеет. На западе и юге температура будет достигать +14...+18 градусов.

Однако, по прогнозам Щедрина, в начале апреля похолодает, в Карпатах даже возможен снег, а по всей Украине пройдут весенние ливни с грозами. Однако уже со второй декады апреля будет по-настоящему тепло, воздух прогреется до +15…+20.

Похожий прогноз на весну дают и синоптики Meteoprog. В мае они обещают настоящее лето, температура воздуха поднимется до +23...+24.

Прогноз погоды на март

В начале месяца температура воздуха днем будет достигать +8, ночью от -1 до +1. С 20 марта ожидается значительное потепление, днем столбики термометров будут подниматься до +13 градусов. Однако ночи будут еще холодными, температура воздуха будет опускаться до +1…2.

А вот дождей или других осадков в марте ждать не стоит. Единственный "мокрый" день синоптики обещают 16 числа. В другие дни марта будет стоять солнечная погода или с небольшими облаками.

К концу марта температура днем поднимется до +16, ночью до +5.

Прогноз погоды на апрель

На смену солнечному марту придет пасмурный апрель, в котором будет преобладать облачная погода.

В начале месяца ожидается до +13..+14 градусов днем и до +3..+4 градусов ночью. А с 16 апреля придет потепление, днем столбики термометров днем не будут опускаться ниже +17, а ночью ниже +7. В конце апреля ожидается до +22 днем и до +10 ночью.

А вот дождей будет больше, чем в марте. Апрель будет иметь "аж" четыре дождевых дня — 1, 5, 12 и 26 числа.

Прогноз погоды на май

Уже в начале мая температура поднимется до +23 днем, а ночью до +10.

Несмотря на то, что в некоторые дни апреля столбики термометров будут опускаться до +18, средняя температура будет составлять +23...+24 днем и +13..+14 ночью.

Май также не сможет похвастаться дождями, лишь к концу месяца, 30 числа ожидаются осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– научный сотрудник Украинского гидрометеорологического центра Вера Балабух сообщила, что погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой, с довольно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С;

– в свою очередь, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что теплая весенняя погода в Украину ворвется рано. Уже в конце февраля 2023 года температура воздуха будет до +9 градусов.