Тепло, но штормовой ветер: появился новый прогноз погоды в Украине на понедельник. Карта
Погода в Украине в понедельник, 21 февраля, будет ясной и солнечной в большинстве регионов, однако не обойдется и без осадков. В то же время местами ветер достигнет штормовых значений.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Небольшие морозы возможны лишь ночью, а днем существенно потеплеет (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Так, дожди накроют только западные области. В остальных регионах без осадков.
Температура воздуха ночью на северо-востоке и местами на юге будет колебаться от 1 до 3 мороза. В остальных областях до 3 тепла.
Днем в большинстве регионов от 7 до 11 тепла, лишь на северо-востоке +5…+7.
Также в западных областях усилится ветер – до штормовых 15-20 м/с. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
В Киеве ночью до 2 тепла, а днем до +7… +9. Без осадков.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатологи рассказали о том, чем чревато изменения климата для Украины. В частности, они полагают, что среднегодовая температура может повыситься, а зима – исчезнуть.