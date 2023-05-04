Тепло, но с дождями: синоптик дала прогноз на пятницу в Украине

В пятницу, 5 мая, в большинство областей Украины будет сухая погода. Преимущественно небольшие дожди возможны на западе, севере и местами в центре.

Видео дня

Под вечер на Харьковщине также будет дождить, а на остальной территории нашей страны ожидается сухая солнечная погода. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Самая высокая температура воздуха 5 мая ожидается на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины. В течение дня столбики термометров будут показывать +17…+22 градуса.

В западных, северных областях и Винницкой области ожидается прохладная погода. В этой части нашей страны синоптик прогнозирует +12…+16 градусов

В Киеве 5 мая облачность увеличится, возможно, пройдет дождь, но существенных осадков в столице не будет. Температура воздуха будет составлять +14+16 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается сухая, преимущественно солнечная погода, но еще немного похолодает.

Напомним, метеорологи считают, что в первой декаде мая 2023 погода в нашей стране будет достаточно контрастной.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!