Тепло и солнечно: антициклон Ingo принесет в Украину потепление, но есть и опасность. Карта

Во воскресенье, 13 февраля, в большинстве областей Украины объявлен первый уровень метеорологической опасности. В частности, из-за сложных условий, обусловленными гололедом и туманом, водителям нужно быть внимательными на дорогах.

Гололед в последний день недели ожидается в западных, северных и восточных областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также по информации синоптиков, ночью и утром в южных и большинстве центральных областей будет туман. В связи с этим видимость будет ограничена 200-500 метрами.

В целом погоду в Украине 13 февраля будет формировать поле повышенного давления антициклона Ingo. При отсутствии облаков ночью температура воздуха существенно снизится, однако день будет довольно теплым для февраля.

Видео дня

На всей территории страны осадков не предвидится. Ночная температура составит от 3-5 градусов мороза на юге и 5-9 градусов ниже нуля в других регионах. На западе местами ночная температура опуститься до -13.

В столице Украины 13 февраля ожидается переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от 2 до 4 градусов тепла. Однако ночная температура в Киеве опустится до -7 градусов

Напомним, метеоролог Вера Балабух заявила, что погода весной 2022 года в Украине будет нестабильной. По расчетам прогностических центров, в течение марта средняя температура будет на пару градусов выше, чем она наблюдалась за последние годы.