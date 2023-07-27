Те, кто стоит на пути смерти: поздравления для боевых медиков, которые спасают украинских героев

27 июля профессиональный праздник отмечают работники сферы здравоохранения. Боевые медики, настоящие "ангелы войны", делают неоценимо важное дело на передовой и в тылу, спасая жизнь наших воинов и приближая победу.

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С праздником военных медиков поздравил президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Глава государства поблагодарил врачей за профессиональность, служение и каждую спасенную жизнь. Главнокомандующий назвал боевых медиков "ангелами войны", отдав почести врачам, медсестрам и медбратам, парамедикам и всем работникам сферы здравоохранения, на чьих плечах сейчас – спасение украинских воинов, гражданских и детей.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ и командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев присоединился к поздравлениям и отметил, что военные медики являются настоящими героями современности. OBOZREVATEL также благодарит военных медиков за неутомимое служение и безграничную человечность, и предлагает самые искренние слова поздравления для тех, кто стоит на пути смерти.

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Профессия медика требует чрезвычайной преданности, душевной силы и выносливости. В тяжелых фронтовых условиях вы работаете, несмотря на усталость и боль. Быть военным врачом нелегко, однако служение людям является и высшим благом. Желаем вам выдержки, крепкого здоровья и побольше сил.

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24/7 вы готовы спасать жизнь, утешать раненых и заботиться о солдатах. Вы заслуживаете высокого уважения и почтения. Вы помогаете сохранить веру даже когда кажется, что все уже утрачено. Ведь никто лучше вас не знает, что надежда – основа жизни, всю военную мудрость можно сформулировать в трех словах: "бороться, верить и любить". Благодарим вас за человечность и самоотверженную службу.

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Вы выбрали важную миссию, посвятив себя высшей цели – спасению других. Желаем вам стойкости духа, сил, выдержки и уверенности. Вы видите настоящее лицо войны и всегда первыми приходите на помощь. Безграничная благодарность вам за службу и тяжелый труд!

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Каждый день наши герои борются за Украину, рискуя своей жизнью. Вы посвятили свою карьеру тому, чтобы обеспечить им наилучшие шансы на успех как на поле боя. Вы ставите на ноги их друзей. Спасибо вам за чин!

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Вы – "ангелы войны", олицетворение света, человечности и добра. Ваша скромность, стойкость и преданность служению вдохновляют даже в самые трудные моменты. Вы имеете большую силу, спасая жизнь, оберегая от боли и страданий. Ваш труд неоценим, мы благодарим вас каждый день – и не только в профессиональный праздник. Пусть вас оберегают высшие силы, пусть скорее на нашей земле наступит мир.

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Вы делаете большое дело, независимо от того, спасаете ли раненых солдат в зоне боевых действий или лечите гражданских в тылу. Вы больше, чем просто талантливые медики, вы – герои нашего времени. Вы делаете все возможное, чтобы служить нашей стране, благодаря вашей неутомимости и профессионализму наши воины получают шанс прожить долгую счастливую жизнь. Желаем вам добра, выдержки и защиты высших сил. Спасибо за службу!

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Когда мир вокруг горит в пламени войны, вы – единственная непротиворечивость, настоящий свет и добро, что спасает жизнь. Ведь действительно нужно быть особым человеком, чтобы сохранять спокойствие, соблюдать свои принципы и сосредотачиваться на спасении других в самых тяжелых ситуациях. Вы, как и ВСУ, наши ангелы-хранители.

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Милосердие, честь, мужество – важнейшие черты, присущие вам, военным медикам. Ваш труд невероятно тяжелый, однако вы не теряете силы и выдержки. Высочайшую обязанность – спасение ближнего – вы выполняете со всем профессионализмом и несокрушимостью. Мы благодарны вам за службу и искренне верим, что вскоре небо над Украиной снова станет мирным. Однако ваши подвиги навсегда останутся в памяти поколений.

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Военный врач, как и солдат, – основа армии. Независимо от того, это врач спецподразделения или медсестра на фронте – "стражи жизни" всегда готовы преданно служить. Примите слова искреннейшей благодарности за ваш неутомимый труд!

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Профессия медика требует чрезвычайной преданности, душевной силы и выносливости. В тяжелых фронтовых условиях вы работаете, несмотря на усталость и боль. Быть военным врачом нелегко, однако служение людям является и высшим благом. Желаем вам выдержки, крепкого здоровья и побольше сил.

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Врач – это всегда большая ответственность. Но даже в эти сложные времена мы знаем, что всегда можем рассчитывать на вашу помощь, и это то, что позволяет идти дальше, двигаться вперед, к общей цели – к победе. Спасибо вам за труд!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что празднование Дня медицинского работника в Украине в 2023 году было перенесено с 18 июня на 27 июля. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

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