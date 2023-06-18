День медика: когда отмечают украинцы и почему праздник перенесли

День медицинского работника в Украине с 2023 года будет праздноваться 27 июля. Соответствующий указ 13 июня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Как было раньше

Ранее в Украине, как в СССР и в стране-агрессоре РФ этот праздник отмечали в третье воскресенье июня. Сейчас соответствующий Указ президента Украины от 1994 года был признан утратившим силу.

По старым правилам, в 2023 году день медицинского работника праздновали бы 18 июня.

Поэтому в канун старого дня празднования объясняем, почему сейчас самое время отказаться от него и почему 18 июня поздравлять украинских медиков не следует. В конце концов, поблагодарить их за работу можно каждый день.

Почему изменили дату

В Указе президента подчеркнули: "Учитывая значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства, свидетельствуя о преданности медработников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней, в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник сферы работников здравоохранения – День медицинских работников, который будет отмечаться ежегодно 27 июля".

В Минздраве объяснили решение президента. "Украинские медики не должны иметь никаких общих дат с террористической Россией, ежедневно убивающей мирное население", – написали в официальном комментарии.

В министерстве обратили внимание, что за время полномасштабной войны в результате обстрелов враг нагло унес жизни почти 40 медиков прямо на рабочем месте. Однако, несмотря на постоянные обстрелы, бомбардировку и опасность, украинские медики ежедневно продолжают держать медицинский фронт, рискуя собственной жизнью и здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Православная церковь Украины приняла эпохальное решение – уже с 1 сентября 2023 года она перейдет на новоюлианский календарь. Это означает, что все церковные праздники с непереходными, зафиксированными датами сместятся почти на две недели назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.