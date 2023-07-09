Там больше всего грязи: что надо убрать на кухне первым

Содержать кухню в чистоте не только приятно, но и важно. Ведь от ее чистоты зависит, насколько безопасной будет наша пища. Например, плесень с поверхностей может попадать в блюда и наносить серьезный вред здоровью. Поэтому важно знать, какие зоны в этом помещении нуждаются в особом внимании и уходе.

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Издание Homes and Gardens обратилось к специалистам по уборке, которые дали свои советы на этот счет. Все они сошлись на том, что очень важно следить за гигиенической чистотой столешниц.

Почему столешницы так важны

Столешницу можно назвать командным центром кухни. Именно здесь проходят все важнейшие процессы – нарезание и смешивание продуктов, приготовление и сервировка готовых блюд и напитков. Поэтому в крошках и каплях, которые остаются на столешницах, могут развиваться бактерии. В частности, болезнетворные.

А еще именно эти поверхностей мы все время касаемся руками и можем приносить таким образом различные дополнительные загрязнения. Поэтому гигиеничность столешниц становится даже важнее. Также важно заботиться о подоконниках и любых других плоских горизонтальных поверхностях.

На что обратить внимание в первую очередь

Всегда держите в голове, из какого материала изготовлена ваша столешница. От этого зависит подход к чистке и набор средств, которые вы будете использовать. Так акрил и белый кварц по-разному реагируют на разные вещества.

С чего начать

В первую очередь уберите беспорядок на столешницах. Соберите всю грязную посуду, разложите продукты в холодильник и шкафчики, сметите крошки, протрите пятна. Чем меньше постороннего будет на поверхности между ее использованиями, тем лучше. К тому же так у вас всегда будет свободное рабочее место.

Универсальные средства и инструменты

Держите на кухне мягкое моющее средство для удаления жира и других остатков пищи, а также салфетку из микрофибры. Средство может быть в любой форме – в спрее, жидкости, геле и т.д. Подойдет даже ваша обычная жидкость для мытья посуды или разведенный с водой 1:1 белый уксус. Обработайте им столешницу и тщательно протрите ее микрофиброй.

Не оставляйте столешницу влажной

После уборки всегда протирайте поверхности чистой водой и вытирайте насухо. Излишняя влажность ускоряет размножение микробов и провоцирует развитие плесени. Вытирать столешницу можно бумажными или текстильными полотенцами. Если вы выбрали текстиль, не забывайте часто его стирать.

Обеззараживание

Пандемия коронавируса научила нас тому, насколько важна дезинфекция поверхностей. Потому держите на кухне антибактериальный спрей. Обрабатывайте им поверхности после каждого приготовления пищи, особенно если вы готовите мясо или рыбу. Но имейте в виду – недостаточно просто нанести средство и стереть. Им нужно обильно набрызгать столешницу и оставить его действовать на несколько минут. Тогда обеззараживание будет действительно эффективным.

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